KRC Genk-doelman Maarten Vandevoordt is donderdag positief getest op het coronavirus. De achttienjarige doelman, die woensdag in een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht nog negentig minuten onder de lat stond, is met zijn ploeg op trainingskamp in Zeeland.

"Bij de coronatesten die in het kader van het protocol van de Pro League zijn afgenomen, bleek dat het staal van Maarten Vandevoordt positief was. Alle andere spelers en stafleden hebben negatief getest", schrijft de Belgische club in een korte verklaring op de eigen website.

Vandevoordt heeft het trainingskamp per direct verlaten en gaat zeven dagen in quarantaine. Genk gaat ondanks de coronabesmetting wel gewoon door met de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Zeeland. Zondag reizen de spelers en technische staf terug naar België.

De wedstrijd tussen Genk en FC Utrecht eindigde in 3-3. Zaterdag speelt de Belgische topclub nog een oefenwedstrijd tegen AZ.

Het seizoen in de Jupiler Pro League begint al op 8 augustus. In Nederland wordt de Eredivisie pas op 12 september afgetrapt.