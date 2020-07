De spelers en stafleden van FC Utrecht hoeven niet in quarantaine na de positieve coronatest van KRC Genk-doelman Maarten Vandevoort donderdag. De achttienjarige keeper stond een dag eerder nog negentig minuten eerder onder de lat in een oefenwedstrijd tegen de Domstedelingen.

FC Utrecht laat weten dat alle contacten tijdens en rondom de oefenwedstrijd zijn geanalyseerd en de bevindingen hiervan zijn gedeeld met de GGD. Daarop is besloten dat de selectie niet in quarantaine hoeft.

De spelers en stafleden werden 24 uur voor de wedstrijd volgens protocol getest op het coronavirus. Alle testresultaten bleken negatief. "Dit protocol zal uiteraard gevolgd worden, ook na het nieuws van donderdag", aldus FC Utrecht, dat ook meerdere keren per week testen laat afnemen in de selectie.

Na een testronde bij KRC Genk bleek Vandevoort de enige speler die positief testte. Hij heeft het trainingskamp in Zeeland per direct verlaten en gaat zeven dagen in quarantaine. Genk gaat ondanks de coronabesmetting wel gewoon door met de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Nederlandse provincie. Zondag reizen de spelers en technische staf terug naar België.

De wedstrijd tussen Genk en FC Utrecht eindigde in 3-3. Zaterdag speelt de Belgische topclub nog een oefenwedstrijd tegen AZ.

Het seizoen in de Jupiler Pro League begint al op 8 augustus. In Nederland wordt de Eredivisie pas op 12 september afgetrapt.