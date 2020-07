Unai Emery heeft acht maanden na zijn ontslag bij Arsenal in Villarreal een nieuwe club gevonden. De Spanjaard tekent een contract voor drie jaar bij de La Liga-subtopper.

De 48-jarige Emery werd in mei 2018 door Arsenal aangesteld als opvolger van de vertrokken clublegende Arsène Wenger. Hij leidde 'The Gunners' in het seizoen 2018/2019 naar de Europa League-finale, maar werd eind november vorig jaar ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten.

Voor zijn periode bij Arsenal was Emery tussen 2016 en 2018 coach van Paris Saint-Germain, waarmee hij onder meer landskampioen werd en beide bekertoernooien (Coupe de la Ligue en de Coupe de France) twee keer won.

Zijn grootste successen als trainer boekte Emery bij Sevilla, waarmee hij drie keer op rij de Europa League won (2014, 2015 en 2016). De oud-middenvelder stond eerder in Spanje al voor de groep van Lorca Deportiva, Almeria en Valencia. Tussen juni 2012 en november van dat jaar was hij nog kortstondig trainer van Spartak Moskou.

Villarreal eindigde het afgelopen La Liga-seizoen op de vijfde positie met zestig punten, vier minder dan Sevilla en Atlético Madrid. 'El Submarino Amarillo' mag door die klassering komend seizoen uitkomen in de groepsfase van de Europa League.

Ondanks het veiligstellen van Europees voetbal maakte Villarreal maandag bekend niet verder te gaan met trainer Javier Calleja. De 42-jarige Spanjaard werd in september 2017 aangesteld, in december 2018 ontslagen en in januari 2019 weer aangenomen door de Spaanse club.