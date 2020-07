De selectie van Liverpool heeft woensdag eindelijk de Premier League-beker in ontvangst kunnen nemen. Hoewel er geen fans bij de huldiging aanwezig mochten zijn, genoten de spelers en technische staf met volle teugen van de huldiging op Anfield.

"Wij hebben hier zo lang op moeten wachten", zei Virgil van Dijk, die met Liverpool voor de COVID-19-uitbraak in maart al zo goed als zeker was van de titel. "Het is een droom die uitkomt om mezelf nu winnaar van de Premier League te mogen noemen. Dit voelt fantastisch."

Liverpool speelde woensdag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen en won met 5-3 van Chelsea. Met nog één uitduel te gaan (zondag bij Newcastle United) hebben 'The Reds' 96 punten, achttien meer dan nummer twee Manchester City.

"Deze selectie is heel bijzonder. Wij zullen altijd een manier vinden om te winnen; linksom of rechtsom. Dat heeft voornamelijk met de denkwijze van onze manager te maken. We kijken nooit meer dan één wedstrijd vooruit, zelfs niet als het om heel grote duels gaat", aldus de 29-jarige aanvoerder van Oranje.

Manager Jürgen Klopp van Liverpool mocht woensdag eindelijk de Premier League-beker in ontvangst nemen. (Foto: Getty Images)

Klopp: 'Zelfs de grootste twijfelaars zijn in ons gaan geloven'

Ook manager Jürgen Klopp was in extase na de huldiging. De 53-jarige Duitser, die vorig jaar al de Champions League en het WK voor clubs won, sprak bij zijn aanstelling vijf jaar geleden al de droom uit om Liverpool voor het eerst sinds 1990 aan de landstitel te helpen.

"Ik heb de supporters toen gevraagd om in ons te gaan geloven", aldus de 56-jarige Klopp. "En dat ze hebben allemaal gedaan. Zelfs de grootste twijfelaars kregen een groot geloof in ons. En zie hier: we zijn de kampioenen van Engeland, Europa en de wereld. Het is ongelooflijk, maar het is wel waar."

Volgens Klopp is zijn missie bij Liverpool ondanks het kampioenschap nog niet voorbij. "Het houdt hier niet op voor mij en mijn spelers. Er zit nog veel potentie in deze selectie. We blijven onszelf uitdagen en zijn nog lang niet klaar."

