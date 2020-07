Chelsea-manager Frank Lampard genoot woensdagavond ondanks de 5-3-nederlaag van de spectaculaire wedstrijd tegen kampioen Liverpool. De oud-middenvelder waarschuwt 'The Reds' wel voor zelfoverschatting.

Lampard kreeg het in de eerste helft met Liverpool-coach Jürgen Klopp aan de stok toen Chelsea-middenvelder Mateo Kovacic een (vermeende) overtreding beging op Sadio Mané. Uit de vrije trap van Trent Alexander-Arnold viel de 2-0, tot grote ergernis van de Chelsea-manager.

"Complimenten voor Liverpool dat ze de titel hebben gepakt, maar ze moeten niet te arrogant worden. Dat was het punt dat ik wilde maken, maar nu is het ook klaar", zei Lampard na het spektakelstuk op Anfield tegen Sky Sports.

"In mijn ogen was het geen overtreding van Kovacic. Zo waren er nog wel meer beslissingen die niet onze kant op vielen, maar ik heb geen problemen met Klopp hoor. De manier waarop hij zijn elftal heeft gecoacht dit seizoen is fantastisch."

'Het wordt een beladen dag'

Voor Liverpool, dat de landstitel in juni al veiligstelde en na de wedstrijd tegen Chelsea de Premier League-beker in ontvangst nam, stond er weinig meer op het spel. 'The Blues' daarentegen strijden nog om een ticket voor de Champions League. Met nog één speelronde te gaan bezet Chelsea de veilige vierde plek, maar het gat met achtervolger Leicester City is slechts één punt.

Een gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers is zondag op Stamford Bridge genoeg voor Chelsea om een Champions League-ticket te bemachtigen, omdat nummer drie Manchester United en nummer vijf Leicester City tegen elkaar spelen.

"Het wordt een beladen dag", beseft Lampard. "We zullen met die druk om moeten gaan als we onze ambities in de toekomst waar willen maken. Het ligt in onze handen. Tegen Liverpool hebben we kunnen zien waarom zij zo succesvol zijn op dit moment. Daar willen wij ook graag naartoe."

