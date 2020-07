Jaap Stam heeft woensdagavond (lokale tijd) met FC Cincinnati de knock-outfase van het toernooi in de Major League Soccer (MLS) bereikt. De club won in Orlando met 2-0 van New York Red Bulls.

Yuya Kubo maakte vlak voor rust de openingstreffer in Walt Disney World met een geplaatst afstandsschot. In de 56e minuut werd het ook 2-0 toen een corner via het hoofd van New York Red Bulls-verdediger Florian Valot in het doel verdween.

Siem de Jong mocht in de 66e minuut nog zijn opwachting maken bij Cincinnati, dat met zes punten uit drie duels op de tweede plek in groep E eindigt. De ploeg van Stam, die alleen Colombus Crew SC voor zich moet dulden, wacht op 28 juli een krachtmeting met de winnaar van groep F.

Het Atlanta United van Frank de Boer zat ook in de poule met Cincinnati, maar 'The Five Stripes' eindigden onderaan en zijn uitgeschakeld. Atlanta verloor alle wedstrijden in de groep met 0-1.

Stam is bezig aan zijn eerste wedstrijden als trainer van FC Cincinnati. Voor de oud-verdediger is het zijn vierde trainersklus op het hoogste niveau, nadat hij eerder voor de groep van FC Reading, PEC Zwolle en Feyenoord stond.

Het MLS is Back Tournament, dat in het leven is geroepen om door te kunnen voetballen tijdens de coronacrisis, duurt nog tot en met 11 augustus in Orlando. Als Stam en Cincinnati de volgende ronde winnen, staan ze in de kwartfinales.