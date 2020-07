Internazionale is er niet in geslaagd om in de Italiaanse titelstrijd de laatste strohalm te grijpen. De ploeg van trainer Antonio Conte kwam woensdag thuis tegen Fiorentina niet verder dan 0-0, waardoor Juventus donderdag voor de negende keer op rij kampioen kan worden.

Juventus gaat donderdag om 19.30 uur op bezoek bij Udinese en is bij winst met nog drie speelronden te gaan niet meer te achterhalen door de concurrentie. Atalanta Bergamo kan weliswaar nog in punten gelijk komen, maar heeft een slechter onderling resultaat. Inter zakt door het puntenverlies naar de derde plaats.

Internazionale kreeg tegen Fiorentina al vroeg in de wedstrijd een domper te verwerken toen Stefan de Vrij ongelukkig landde na een luchtduel. De verdediger werd op het veld behandeld, maar moest halverwege de eerste helft naar de kant met een verrekking van zijn linkerknie.

Met Andrea Ranocchia als vervanger kreeg Inter de beste kansen, maar twee keer stond het houtwerk een doelpunt in de weg. In de eerste helft raakte Romelu Lukaku de bovenkant van de lat, vroeg na rust schoot Alexis Sánchez via de vingertoppen van de doelman op de paal.

Inter leek dit seizoen net als Lazio een serieuze kandidaat om Juventus van een nieuwe landstitel te houden. De laatste weken werden echter veel punten gemorst, waardoor de Milanezen nu ook de tweede plaats kwijt zijn aan Atalanta Bergamo.

Stefan de Vrij viel halverwege de eerste helft uit met een knieblessure. (Foto: Pro Shots)

AS Roma boekt met invaller Kluivert ruime zege

AS Roma is voor volgend seizoen verzekerd van minimaal Europa League. De Romeinen boekten in Ferrara een klinkende 1-6-zege op het al gedegradeerde SPAL. Justin Kluivert mocht pas twaalf minuten voor tijd invallen.

Voor Brescia viel het doek. De ploeg, die met het aantrekken van de inmiddels weer vertrokken Mario Balotelli nog hoopvol aan het seizoen begon, verloor met 3-1 van directe concurrent Lecce.

Bruno Peres had met twee goals een groot aandeel in de ruime zege van AS Roma. (Foto: Getty Images)

Goal en assist Van Wolfswinkel bij FC Basel

In Zwitserland was er opnieuw een sterke invalbeurt voor Ricky van Wolfswinkel bij FC Basel. De 31-jarige aanvaller was goed voor een goal en een assist in de met 0-5 gewonnen uitwedstrijd tegen Sankt Gallen.

Van Wolfswinkel maakte vorige maand in de beker zijn rentree na lang aan de kant te hebben gestaan wegens een hersenaandoening. Vorige week luisterde hij zijn eerste speelminuten in de competitie meteen op met een doelpunt tegen FC Zürich.

Uit bij Sankt Gallen kwam de oud-speler van Vitesse en FC Utrecht dertien minuten voor tijd in het veld. Vijf minuten later gaf hij de assist op de 0-4 van Valentin Stocker, om er vlak voor tijd zelf 0-5 van te maken voor de nummer drie van de Zwitserse competitie.