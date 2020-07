Manchester United houdt ondanks een gelijkspel tegen West Ham United volop kans op een ticket voor de Champions League. De formatie kwam woensdag niet verder dan 1-1.

De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer klimt naar plek drie, al kan Chelsea die positie overnemen als de ploeg woensdag minimaal een punt pakt tegen Liverpool. United moet in de laatste speelronde minimaal gelijkspelen tegen concurrent Leicester City om een ticket voor het miljoenenbal af te dwingen.

Bij United had Timothy Fosu-Mensah weer een basisplaats, nadat hij vorige week tegen Crystal Palace voor het eerst in drie jaar weer eens voor de ploeg had gespeeld. De geboren Amsterdammer werd tegen West Ham in de rust gewisseld.

Die zochten de 'Red Devils' op met een achterstand, nadat Michail Antonio doel trof vanaf 11 meter. De bal ging op aanraden van de VAR op de stip na hands van Paul Pogba, die uit een reflex een hard schot van Declan Rice met zijn armen blokte.

Vlak na rust kwam United op fraaie wijze op gelijke hoogte. Mason Greenwood schoot na een fijne combinatie met Anthony Martial raak. In het restant slaagde geen van beide ploegen er nog in om echt gevaarlijk te worden.

Voor West Ham was een punt eveneens een prima resultaat, aangezien de ploeg nu officieel zeker is van handhaving.

