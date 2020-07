FC Utrecht is ook in het tweede oefenduel richting het nieuwe seizoen blijven steken op een gelijkspel. Mede door een doelpunt van voormalig Utrecht-speler Cyriel Dessers eindigde het treffen met KRC Genk woensdag in Burgh-Haamstede in 3-3.

Dessers maakte begin deze maand de overstap van Heracles Almelo naar Genk. Tussen 2017 en 2019 kende de Belg een niet al te gelukkige periode bij FC Utrecht.

De 25-jarige spits maakte in Zeeland vier minuten voor rust het eerste doelpunt voor de Belgische kampioen van 2019. Kort daarvoor had Gyrano Kerk Utrecht op voorsprong gezet.

In de tweede helft kwam Utrecht tot twee keer toe op achterstand, maar door een eigen doelpunt van Shawn Adewoye en een benutte strafschop vlak voor tijd van Simon Gustafson voorkwam de ploeg van trainer John van den Brom een nederlaag.

Utrecht opende de oefencampagne zaterdag met een doelpuntloos gelijkspel tegen Antwerp FC. Volgende maand volgen er nog oefenwedstrijden tegen AZ (1 augustus), Ajax (13 augustus) en sc Heerenveen (20 augustus).