FC Emmen heeft zich versterkt met de Fransman Lucas Bernadou. De negentienjarige middenvelder komt transfervrij over van Paris Saint-Germain en heeft voor twee jaar getekend, met een optie op nog een seizoen.

Bernadou kwam bij PSG niet uit voor het eerste elftal. Hij speelde afgelopen seizoen in het hoogste jeugdteam en in het tweede elftal. Ook maakte hij zijn opwachting in de UEFA Youth League.

De middenvelder, die bij de Franse club geen nieuw contract kreeg, zegt op de website van Emmen zin te hebben om volgende week aan de voorbereiding te beginnen met zijn nieuwe ploeg.

"Het is voor mij een mooie kans om mezelf te laten zien op het hoogste niveau, bij een warme club. Ik heb gehoord dat de sfeer hier geweldig is, ik kan niet wachten om hier wedstrijden te spelen."

Bernadou is de tweede nieuweling voor de ploeg van trainer Dick Lukkien, die eerder al Caner Cavlan verwelkomde. De Emmenaren zagen daarentegen wel aardig wat spelers vertrekken, onder wie Jafar Arias (VVV), Michaël Heylen (Sparta) en Kerim Frei (was gehuurd van Basaksehir).