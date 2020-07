Eric Botteghin blijft alsnog bij Feyenoord. De 32-jarige Braziliaanse verdediger heeft woensdag enkele weken nadat zijn contract afliep toch zijn handtekening gezet onder een nieuwe eenjarige verbintenis.

Feyenoord zegde het contract van Botteghin in maart formeel op en beide partijen kwamen er vervolgens in eerste instantie niet uit in de onderhandelingen over een verdere samenwerking. Botteghin zou daarop zijn zinnen hebben gezet op een vertrek naar het buitenland, maar dat komt er in elk geval deze zomer niet van.

"Het had er natuurlijk lang de schijn van dat Eric ons zou verlaten. Maar ook nadat zijn contract op 1 juli afliep zijn we achter de schermen altijd in gesprek gebleven. Dat heeft zich uitbetaald: we kunnen minimaal nog een jaar beschikken over een echt clubicoon als Eric, die hier al vijf jaar zijn waarde bewijst. Daar mag iedereen volgens mij blij mee zijn", zegt technisch directeur Frank Arnesen op de website van Feyenoord.

Ook Botteghin is blij dat hij komend seizoen wederom voetbalt in De Kuip. "Ik heb hier met het team, de andere collega's en natuurlijk de supporters al heel veel hoogtepunten mogen beleven. Toch had en heb ik het gevoel nog niet klaar te zijn bij Feyenoord. Vorig seizoen waren we bezig met een geweldige reeks en bij iedereen leeft het gevoel dat we die komend seizoen willen doortrekken."

Botteghin is sinds zijn komst van FC Groningen in 2015 bijna altijd verzekerd geweest van een basisplaats bij Feyenoord. Hij speelde tot dusver 142 officiële wedstrijden (veertien doelpunten) en won met de club de landstitel (2017), twee keer de KNVB-beker (2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018).

Feyenoord, dat afgelopen seizoen als derde eindigde in de voortijdig gestaakte Eredivisie en sinds november niet meer heeft verloren in competitieverband, kent een drukke transferperiode. De Rotterdammers verlengden ook al met Leroy Fer en versterkten zich met Bryan Linssen (Vitesse), Mark Diemers (Fortuna Sittard) en Christian Conteh (St. Pauli).