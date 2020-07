Frank de Boer is niet van plan om op te stappen of bang dat hij wordt ontslagen als trainer van Atlanta United na de uitschakeling in de groepsfase van het MLS is Back-toernooi. De Noord-Hollander gelooft heilig in een ommekeer.

Atlanta verloor dinsdag ook de derde wedstrijd op het Walt Disney World Resort in Florida met 0-1 van Columbus Crew, na eerdere nederlagen met dezelfde cijfers tegen New York Red Bulls en FC Cincinnati. De ploeg eindigde daardoor troosteloos onderaan in de poule.

De Boer, die bezig is aan zijn tweede seizoen bij Atlanta, kreeg daarom op de persconferentie na afloop de vraag of hij van plan is op te stappen of voor ontslag vreest. Beide vragen beantwoordde hij met een volmondig "nee".

"Iedereen is natuurlijk ontzettend teleurgesteld door deze domper, ikzelf op de eerste plaats. Laat ik dat vooropstellen. Ik kan alleen zeggen dat ik altijd mijn stinkende best doe en dat ik dat zal blijven doen tot het einde", zei De Boer tegen de aanwezige journalisten.

'Overtuigd dat we het met deze spelers kunnen veranderen'

Atlanta begon juist als een van de favorieten aan het MLS is Back-toernooi. De landskampioen van 2018 heeft al vier duels op rij niet gescoord. Dat is mede het gevolg van het ontbreken van de zwaar geblesseerde sterspeler Josef Martínez, de topscorer van de afgelopen jaren.

"Ik weet dat ik dit negatieve gevoel kan omdraaien naar een positief gevoel. Dat bewezen we afgelopen seizoen nog, toen we ook vrij roestig van start gingen. Ik ben ervan overtuigd dat we het met deze spelers kunnen veranderen. Als ik naar de tweede helft kijk, dat is wat ik wil zien van mijn team", aldus De Boer.

Het MLS is Back-toernooi is een evenement waaraan veel MLS-clubs deelnemen in de aanloop naar de herstart van het seizoen. De MLS werd in maart na twee speelrondes stilgelegd vanwege de uitbraak van COVID-19 en het is nog niet bekend op welke datum het seizoen wordt hervat.