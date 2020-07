Supporterscollectief Nederland heeft zeer teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat er komend seizoen op zaterdag om 16.30 uur wordt gevoetbald in de Eredivisie. De belangenorganisatie begrijpt niet dat de clubs zonder overleg met hun fans akkoord zijn gegaan.

De KNVB heeft in het woensdag gepresenteerde conceptprogramma van de Eredivisie voor het eerst in elke speelronde een zaterdagmiddagwedstrijd opgenomen. Elke ploeg op het hoogste niveau speelt één keer thuis op dit tijdstip, wat ten koste gaat van het tweede duel op zaterdag om 20.00 uur.

"Het is ongepast dat clubs dit geheel nieuwe tijdstip hebben doorgevoerd, in veel gevallen zonder overleg met hun achterban. Supporters nemen een seizoenkaart in de veronderstelling op zaterdagavond of zondagmiddag naar het stadion te gaan, maar missen nu mogelijk al één wedstrijd omdat ze op zaterdagmiddag werken of zelf sporten", zegt voorzitter Matthijs Keuning op de eigen website.

"Dit komt boven op de onzekerheid over corona, die supporters waarschijnlijk ook al wedstrijden zal kosten. Clubs hebben veel van supporters gevraagd door eerst af te zien van compensatie van een afgebroken seizoen en vervolgens een onvoorwaardelijke seizoenkaart te nemen voor komend seizoen. Hiermee tonen de clubs niet bepaald hun waardering."

Supporterscollectief Nederland benadrukt nog voor de start van het seizoen samen met de KNVB, Eredivisie CV en FOX Sports in gesprek te gaan om te bepalen op basis van welke criteria het tijdstip komend seizoen geëvalueerd gaat worden. Het heeft er naar eigen zeggen voor gepleit de animo voor dit tijdstip eerst goed te onderzoeken, maar dat is volgens het collectief niet gebeurd.

Het Eredivisie-seizoen begint op zaterdag 12 september om 16.30 uur met FC Utrecht-AZ. De toppers tussen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV zijn pas na de winterstop ingepland, in de hoop dat er dan meer publiek kan worden toegelaten. De jaargang gaat naar alle waarschijnlijkheid van start in nagenoeg lege stadions.