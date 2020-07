Trainers Gian Piero Gasperini en Sinisa Mihajlovic waren het dinsdag na afloop van Atalanta Bergamo-Bologna (1-0) nog altijd niet met elkaar eens. Tijdens de wedstrijd kreeg de coach van Atalanta het met Mihajlovic aan de stok.

Een overtreding van Atalanta-speler Robin Gosens leidde aan het einde van de eerste helft tot een hevige scheldpartij tussen de trainers. In het lege stadion waren de Italiaanse verwensingen als "cazzo" en "vaffanculo" duidelijk te horen, ook voor de televisiekijkers.

Scheidsrechter Federico La Penna gaf Mihajlovic geel en stuurde Atalanta-coach Gasperini met rood naar de tribune.

Maar ook vanaf de tribune kon Gasperini zijn ploeg nog coachen in het lege stadion. Bovendien riep hij tijdens de tweede helft negatieve dingen naar Mihajlovic en de scheidsrechter.

Mihajlovic: 'Ik sta niet toe dat hij mensen op onze bank beledigt'

Na afloop was Gasperini zich van geen kwaad bewust. "Ik ben niet degene die rood had moeten krijgen", zei de coach van Atalanta tegen Sky Italia.

Het beviel Mihajlovic niet dat zijn collega in gesprek ging met mensen op de reservebank van Bologna. "Ik praat niet met de bank van hen, dan moet hij ook zijn mond houden tegen onze bank. Dat deed hij niet en daarmee toonde hij geen respect", zei de Serviër.

"Ik sta niet toe dat hij de mensen op mijn bank beledigt. Dat Gasperini er in het interview niets over wilde zeggen, toont wel aan dat hij weet dat hij ongelijk heeft."

Gasperini zoekt na de rode kaart een plekje uit op de lege tribune. (Foto: Pro Shots)

Gasperini praat liever over clubrecord

Gasperini sprak liever over het clubrecord dat hij met zijn ploeg behaalde. Atalanta staat met nog drie duels te gaan op 74 punten. Nooit eerder pakte de club zoveel punten in één seizoen.

"Ik wil het niet over Mihajlovic hebben, laten we over de wedstrijd praten", veranderde Gasperini van onderwerp. "Bologna speelde goed in het eerste half uur, maar uiteindelijk denk ik dat we verdiend hebben gewonnen."

"We hebben de komende twaalf dagen drie wedstrijden waarin we de goede lijn moeten vasthouden om het record nog hoger te zetten. En daarna gaan we ons richten op de Champions League", zei de coach van Marten de Roon en Hans Hateboer.

