De KNVB is "in principe" niet van plan om duels in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie uit te stellen als er spelers besmet raken met het coronavirus. Dat gebeurt alleen als een club geen selectie op de been kan brengen.

De meldde de KNVB woensdag bij de bekendmaking van het speelschema van het betaalde voetbal. Het seizoen begint op 12 september met FC Utrecht-AZ.

Alle clubs hebben voor aanvang van het seizoen afgesproken om indien nodig hun stadion aan elkaar ter beschikking te stellen. Hierdoor kan een wedstrijd zo naar een andere stad verplaatst worden als een bepaalde stad door een groot aantal coronabesmettingen in lockdown gaat.

Tijdens het seizoen zullen spelers, staf en scheidsrechters voortdurend worden getest op het coronavirus. Het publiek dat wordt toegelaten dient zich aan de protocollen te houden. De KNVB hoopt dat volle stadions in de loop van het seizoen mogelijk zijn, maar sluit ook niet uit dat wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden als het virus weer oplaait.

Het seizoen begint op 12 september en duurt tot medio mei, al zijn de exacte speeldata en tijden na begin februari nog niet vastgesteld. De KNVB maakt het verdere speelschema pas in december bekend.

Eerste speelronde Eredivisie 12-9 16.30 uur: FC Utrecht-AZ

12-9 18.45 uur: sc Heerenveen-Willem II

12-9 20.00 uur: PEC Zwolle-Feyenoord

12-9 21.00 uur: FC Twente-Fortuna Sittard

13-9 12.15 uur: FC Emmen-VVV-Venlo

13-9 14.30 uur: Heracles Almelo-ADO Den Haag

13-9 14.30 uur: Sparta Rotterdam-Ajax

13-9 16.45 uur: FC Groningen-PSV

13-9 16.45 uur: RKC Waalwijk-Vitesse

Play-offs over slechts één wedstrijd

De play-offs om promotie/degradatie en om Europees voetbal zullen in slechts één wedstrijd beslist worden, in plaats van in een gebruikelijke uit- en thuiswedstrijd. Logischerwijs is er ook geen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, omdat de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht niet gespeeld werd en de KNVB geen kampioen aanwees.

Op verzoek van zendgemachtigde FOX Sports is er met zaterdagmiddag 16.30 uur een nieuwe speeltijd aan het programma toegevoegd. Elke club speelt één thuisduel op dat tijdstip. Plannen om ook op zondagavond en maandagavond Eredivisie-duels te spelen, gaan niet door.