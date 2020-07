De toppers in de Eredivisie tussen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV zijn door de KNVB pas na de winterstop ingepland, in de hoop dat er dan meer publiek kan worden toegelaten. De voetbalbond presenteerde woensdag het conceptprogramma.

Het seizoen begint op zaterdag 12 september om 16.30 uur met FC Utrecht-AZ. Ook de overige topclubs beginnen met een uitwedstrijd. Feyenoord neemt het op tegen PEC Zwolle, Ajax gaat naar Sparta Rotterdam en PSV speelt tegen FC Groningen, wat betekent dat Arjen Robben mogelijk zijn rentree kan maken tegen zijn oude club.

Ajax-PSV is op 10 januari de eerste topper in het speelschema (pdf). Drie dagen later staat PSV-AZ op het programma en op 17 januari wordt met Ajax-Feyenoord de eerste Klassieker van het seizoen gespeeld.

Ook de kleinere clubs konden de KNVB laten weten welke wedstrijden ze het liefst later in het seizoen spelen, waardoor veel derby's pas na de winterstop zijn ingepland. De clubs hopen dat het tegen die tijd mogelijk is om meer fans toe te laten.

Eerste speelronde Eredivisie 12-9 16.30 uur: FC Utrecht-AZ

12-9 18.45 uur: sc Heerenveen-Willem II

12-9 20.00 uur: PEC Zwolle-Feyenoord

12-9 21.00 uur: FC Twente-Fortuna Sittard

13-9 12.15 uur: FC Emmen-VVV-Venlo

13-9 14.30 uur: Heracles Almelo-ADO Den Haag

13-9 14.30 uur: Sparta Rotterdam-Ajax

13-9 16.45 uur: FC Groningen-PSV

13-9 16.45 uur: RKC Waalwijk-Vitesse

KNVB spreekt van 'ongekende puzzel'

Manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB spreek van een ongekende puzzel. "We wisten dat het maken van de competitieprogramma's voor komend seizoen lastig zou zijn, met meer obstakels dan andere jaren en meer dan tweehonderd verzoeken van alleen al de achttien Eredivisie-clubs."

"We hebben alle scenario's uitgewerkt om de competities uit te spelen en hebben alle partijen om maximale flexibiliteit gevraagd. Daaruit zijn deze programma's voortgekomen. We zijn er uiteindelijk in geslaagd om alle topduels, tussen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV, zo laat mogelijk in te plannen, wanneer we hopelijk weer in volle stadions kunnen spelen", aldus Bluyssen.

Bij de start van het seizoen zijn strenge coronarichtlijnen van toepassing. Supporters moeten 1,5 meter afstand houden, waardoor de stadions voor ongeveer een derde gevuld zullen zijn.

De Keuken Kampioen Divisie gaat al twee weken eerder van start. Jong FC Utrecht-FC Eindhoven is op vrijdag 28 augustus om 18.45 uur het eerste Nederlandse profduel sinds de coronacrisis.