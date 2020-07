Arsenal-manager Mikel Arteta heeft het dinsdagavond opgenomen voor het bestuur van de club. Bij de wedstrijd tegen Aston Villa (1-0-nederlaag) protesteerden fans met een vliegtuigje tegen de Amerikaanse eigenaar Stan Kroenke.

"Back Arteta, Kroenke out" (Steun Arteta, Kroenke eruit), was er te lezen op het doek achter het vliegtuigje dat tijdens de wedstrijd boven Villa Park circelde. Door de nederlaag is Arsenal slechts de nummer tien in de Premier League.

"Ik heb het volledige vertrouwen van de Kroenke-familie, het bestuur en de sportief directeur", zei Arteta tegen SkySports. "Ik word echt voor 100 procent gesteund, dat moeten de fans geloven."

"We zijn bezig een sterk plan op te stellen", kondigde de Spaanse coach aan. "We doen zoveel als je kunnen in een kort tijdsbestek, maar de ranglijst liegt niet. Als je zoveel punten achterstaat op de topploegen, dan is daar een reden voor."

"Deze nederlaag doet opnieuw pijn en we moeten dit seizoen al zoveel lijden. We spelen niet goed genoeg. Deze club staat voor een grote uitdaging en we kijken uit naar de toekomst."

Arteta na de nederlaag tegen degradatiekandidaat Aston Villa. (Foto: Pro Shots)

Finale FA Cup moet seizoen redden

In december tekende Arteta een contract tot medio 2023 bij Arsenal. De oud-middenvelder was de opvolger van de ontslagen coach Unai Emery, maar onder leiding van Arteta gaat het niet beter.

Met de tiende plek stevent Arsenal af op de slechtste eindklassering sinds 1995, toen de Londense ploeg twaalfde werd. De 'Gunners' kunnen zich via de competitie niet meer kwalificeren voor Europees voetbal.

Dat kan nog wel via de FA Cup. Op 1 augustus speelt Arsenal in de finale op Wembley tegen Chelsea.

