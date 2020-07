Atlanta United heeft dinsdag (lokale tijd) ook zijn derde duel in het MLS is Back-toernooi verloren. Dankzij een treffer van Youness Mokhtar was Columbus Crew met 1-0 te sterk.

Voormalig PEC Zwolle- en FC Twente-aanvaller Mokhtar scoorde in de achttiende minuut voor Columbus. Atlanta drong aan op de gelijkmaker en ondernam liefst dertien doelpogingen na rust, maar de ploeg wist niet te scoren.

Door de nederlaag eindigt Atlanta onderaan in de poule en is de ploeg van De Boer uitgeschakeld. Atlanta verloor ook zijn twee voorgaande duels met 1-0, van New York Red Bull en FC Cincinnati, de ploeg van Jaap Stam.

MLS is Back is een toernooi in Orlando waarin veel MLS-clubs deelnemen in aanloop naar het wegens het coronavirus uitgestelde start van het seizoen. De nummers één en twee plus de beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de volgende ronde. Het Cincinnati van Stam mag komende nacht niet verliezen van New York om door te gaan.

Stand groep E MLS is Back 1. Columbus Crew 3-9 (7-0)

2. New York RB 2-3 (1-2)

3. FC Cincinnati 2-3 (1-4)

4. Atlanta United 3-0 (0-3)

Frank de Boer (rechts). (Foto: Pro Shots)