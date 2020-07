Wesley Sneijder zal maandag nog niet op de training van hoofdklasser DHSC te zien zijn. De voormalige middenvelder, die serieus overweegt terug te keren in het profvoetbal, zit naar alle waarschijnlijkheid nog in het buitenland.

DHSC-voorzitter Hans Berrens bevestigt dinsdagavond aan NU.nl dat Sneijder maandag ontbreekt en het onduidelijk is wanneer de Utrechter wel aansluit. Hij gaat mogelijk weer naar het buitenland en het is niet bekend voor hoelang dat dan is.

Vorige week werd duidelijk dat Sneijder in de voorbereiding mee zou trainen bij DHSC, de club in het Utrechtse Ondiep waar hij en zijn broers nauw bij betrokken zijn. Zijn oudste broer Jeffrey Sneijder is daar assistent-trainer en Rodney Sneijder zit in de selectie van de hoofdklasser.

De afspraak om mee te trainen bij DHSC staat los van zijn mogelijke rentree als profvoetballer. Begin deze maand werd bekend dat Sneijder serieus nadenkt over een terugkeer in het betaald voetbal, nadat FC Utrecht aangaf daar met de recordinternational van het Nederlands elftal over te hebben gesproken.

Overigens weet de 36-jarige Sneijder nog niet of hij aan een rentree wil werken. Hij zei begin juli in de podcast The GYGS wel dat hij "binnen drie maanden fit is als de knop omgaat". Zijn laatste officiële wedstrijd in het betaald voetbal dateert van december 2018, toen hij voor het Qatarese Al Gharafa speelde.

Sneijder begon zijn carrière in 2002 bij Ajax en speelde daarna ook voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice, waarna hij naar Al Gharafa vertrok. In augustus 2019 zette hij officieel een punt achter zijn loopbaan.