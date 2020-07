Vitesse heeft dinsdag toegeslagen op de transfermarkt door op één dag drie spelers vast te leggen. De Arnhemmers versterkten zich met de Belgische aanvaller Loïs Openda, de Deense centrale verdediger Jacob Rasmussen en de Duitse linksback Maximilian Wittek.

De twintigjarige Openda wordt door Vitesse voor één seizoen gehuurd van Club Brugge. De spits is sinds 2018 actief voor de Belgische club en was in 53 competitieduels vijf keer trefzeker.

Vitesse was op zoek naar aanvallende versterking na het vertrek van Tim Matavz en Bryan Linssen. Matavz vertrok transfervrij en tekende afgelopen weekend bij Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. Linssen maakte de overstap naar Feyenoord.

Technisch directeur Johannes Spors is zeer te spreken over Openda. "Loïs is een pijlsnelle aanvaller, die goed de ruimtes weet te benutten. Loïs staat te boek als een veelbelovend talent, dat zelfs al Champions League-ervaring in de benen heeft. We hopen dat hij zijn ontwikkeling door blijft zetten. Dan gaan we veel plezier aan hem beleven."

Jacob Rasmussen speelde eerder voor Rosenborg BK. (Foto: Pro Shots)

Vitesse huurt Rasmussen van Fiorentina

Ook de 23-jarige Rasmussen wordt door Vitesse voor één seizoen gehuurd, van Fiorentina. Hij staat sinds begin 2019 onder contract bij de Italiaanse club, maar wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht. Afgelopen seizoenen kwam hij op huurbasis uit voor Empoli en het Duitse Erzgebirge Aue. Eerder speelde hij ook voor Rosenborg BK.

"Na verschillende avonturen de laatste jaren heb ik het gevoel dat ik bij Vitesse op mijn plek ben", aldus Rasmussen. "Ik wil de verdediging op sleeptouw gaan nemen en een belangrijke rol gaan vervullen in het team. Ik heb bij Rosenborg mogen ruiken aan Europees voetbal. Dat smaakte naar meer en dus is dat hier mijn doel."

De 24-jarige Wittek komt transfervrij over van Tweede Bundesliga-club Greuther Fürth en tekent een contract voor drie jaar in Arnhem. Hij begon zijn profcarrière bij 1860 München, waarna hij in de zomer van 2017 naar Greuther Fürth vertrok. In drie seizoenen kwam de voormalig jeugdinternational tot 88 competitiewedstrijden.

"Ik kijk ernaar uit om op het hoogste niveau in Nederland uit te komen", zegt Wittek op de site van Vitesse. "Daarnaast denk ik dat de speelstijl van Vitesse mij goed past. De eerste indrukken die ik heb gekregen van de club, het stadion, de faciliteiten en de stad zijn veelbelovend."

Maximilian Wittek tekent voor drie jaar bij Vitesse. (Foto: Pro Shots)