Atalanta is dinsdagavond in ieder geval voor één dag naar de tweede plek in de Serie A gestegen. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini won op eigen veld met 1-0 van middenmoter Bologna en brak het eigen puntenrecord in de Serie A.

Na een zeer matige eerste helft zorgde Luis Muriel in de 62e minuut voor de openingstreffer. De aanvaller, die halverwege het veld in was gekomen, kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen en passeerde Lukasz Skorupski in de korte hoek.

Het betekende al de 95e treffer dit seizoen van Atalanta in de Serie A. De laatste keer dat een club op het hoogste niveau in Italië tot dat aantal kwam, was Fiorentina in het seizoen 1958/1959.

Atalanta-trainer Gasperini haalde het einde van de wedstrijd niet. De 62-jarige Italiaan werd in de eerste helft door de scheidsrechter naar de tribune gestuurd na een stevige woordenwisseling met Bologna-coach Sinisa Mihajlovic.

Marten de Roon en Robin Gosens deden de hele wedstrijd mee bij Atalanta, dat voor het eerst in de geschiedenis op 74 punten staat in de Serie A. Het oude clubrecord was 72 punten en dateerde van het seizoen 2016/2017.

Internazionale heeft nu 72 punten en staat derde, maar speelt woensdagavond nog thuis tegen Fiorentina. Mocht Inter gelijkspelen of verliezen, dan kan koploper Juventus donderdagavond de negende landstitel op rij veroveren. De ploeg van Matthijs de Ligt moet dan wel de uitwedstrijd tegen Udinese winnend afsluiten.

Luis Muriel schoot Atalanta naar de overwinning tegen Bologna. (Foto: Getty Images)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A