Aston Villa heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. De ploeg uit Birmingham verraste Arsenal thuis met 1-0, terwijl concurrent Watford op eigen veld kansloos was tegen Manchester City: 0-4.

Bij Aston Villa-Arsenal was het tot de 27e minuut wachten op de eerste kans en daarbij was het meteen raak voor de thuisploeg. Trezeguet kreeg de bal voor zijn voeten bij een hoekschop en schoot hard raak in de rechterhoek. Op slag van rust was Jack Grealish dicht bij de 2-0, maar zijn afstandsschot ging rakelings naast.

In de tweede helft ging Arsenal op jacht naar de gelijkmaker en kwam een kwartier voor tijd bijna langszij. Een kopbal van Eddie Nketiah belandde op de paal, waarna doelman José Manuel Reina de bal ternauwernood uit zijn doel wist te houden. Uiteindelijk hield Villa, waarbij Anwar El Ghazi op de bank bleef, stand en pakte zo drie zeer belangrijke punten.

Door de overwinning neemt Aston Villa de veilige zeventiende plek over van Watford. Beide ploegen hebben met nog één duel voor de boeg evenveel punten, maar de 'Villans' hebben een iets beter doelsaldo. Watford gaat zondag tijdens de laatste speelronde op bezoek bij Arsenal, terwijl Villa uit tegen West Ham United speelt.

Ook nummer negentien Bournemouth kan zich nog handhaven. Die ploeg heeft drie punten achterstand op Aston Villa en Watford. Hekkensluiter Norwich City is al wel gedegradeerd. De onderste drie ploegen degraderen naar het Championship.

Raheem Sterling scoorde tweemaal namens Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Manchester City vergroot zorgen Watford

Op Vicarage Road was het eerder op de avond vanaf het eerste fluitsignaal eenrichtingsverkeer bij Watford-Manchester City en dat resulteerde al snel in kansen. In de tiende minuut was Rodri dicht bij de voorsprong met een afstandsschot, maar voorkwam Watford-doelman Ben Foster de openingstreffer met een prachtige redding.

Na een half uur was het wel raak voor City. Raheem Sterling kreeg alle ruimte om uit te halen in het zestienmetergebied en schoot de bal hard in de linkerbovenhoek. Enkele minuten voor rust was de aanvaller opnieuw trefzeker door een strafschop in tweede instantie te benutten, nadat hij zelf werd neergehaald door Will Hughes. Foster keerde de penalty van Sterling, maar was in de rebound kansloos.

Ook in de tweede helft was City veel sterker en dat leverde na iets meer dan een uur spelen de 0-3 op. Foster redde nog op een inzet van Sterling, waarna Phil Foden de rebound benutte. Enkele minuten later bepaalde Aymeric Laporte de eindstand met een kopbal uit een vrije trap van Kevin De Bruyne.

Bij Watford nam interim-coach Hayden Mullins de honneurs waar, nadat Nigel Pearson afgelopen zondag de derde trainer was die dit seizoen werd ontslagen door de club. Voor Manchester City staat er dit seizoen niets meer op het spel in de Premier League. De ploeg staat stevig op de tweede plaats en kan niet meer ingehaald worden door nummer drie Chelsea.

Raheem Sterling schiet in tweede instantie een strafschop binnen. (Foto: Pro Shots)

