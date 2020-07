Jürgen Klopp heeft de supporters van Liverpool opgeroepen om woensdag thuis te blijven als 'The Reds' de kampioensbeker in ontvangst nemen. De Duitse coach wil een herhaling van de festiviteiten rondom het veroveren van de landstitel voorkomen.

Toen Liverpool eind juni de eerste titel sinds 1990 veiligstelde, gingen supporters massaal de straat op om het historische feit te vieren. Daarbij werd echter geen enkele rekening gehouden met de maatregelen in Groot-Brittannië tegen verspreiding van het coronavirus.

"We zijn allemaal mensen en ik wil eigenlijk niet zeggen dat het compleet fout is, maar dat is het wel", zei Klopp dinsdag bij een persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Chelsea van woensdagavond. Na die wedstrijd zal Liverpool in het stadion de beker in ontvangst nemen.

"Het is een uitdaging voor veel fans, maar bij deze club hebben we voor grotere uitdagingen gestaan. Blijf thuis met je familie. Bij de eerste kans die we krijgen, zullen we met z'n allen een feestje vieren. Maar alleen als het toelaatbaar is."

'We gaan de wedstrijd niet verliezen'

Klopp vindt het geen groot probleem dat de beker na de wedstrijd tegen Chelsea, een relatief sterke tegenstander, wordt uitgereikt. De kans bestaat daardoor wel dat de spelers van Liverpool vlak na een nederlaag feest moeten vieren.

"Jullie denken nu waarschijnlijk dat Chelsea de wedstrijd zal winnen, maar we gaan niet verliezen", zei Klopp. "We zijn er klaar voor, al moeten we het wel op het veld laten zien en niet op de persconferentie. Ik vertrouw de spelers 100 procent, want ik weet dat ze nog helemaal met hun hoofd in de Premier League zitten."

De wedstrijd tussen Liverpool en Chelsea begint woensdag om 21.15 uur op Anfield. De Londenaren strijden nog om een plek bij de eerste vier en daarmee een Champions League-ticket.

