Heracles Almelo heeft dinsdag de opvolger van Cyriel Dessers gevonden. De Eredivisionist versterkt zich met de 26-jarige Turkse Duitser Sinan Bakis, die overkomt van FC Flyeralarm Admira. Vitesse heeft met linksback Maximilian Wittek de eerste aanwinst voor volgend seizoen binnen.

Bakis tekent een contract voor drie jaar tot medio 2023 bij Heracles. Hij geniet op dit moment nog van een vakantie, omdat hij pas onlangs met Flyeralarm Admira klaar was met de afronding van de Oostenrijkse Bundesliga. Hij sluit over twee weken aan bij de groepstraining van Heracles.

De 1,88 meter lange rechtspoot kende een succesvolle periode bij Flyeralarm Admira. Hij maakte sinds zijn komst in de zomer van 2018 zeventien doelpunten in 55 officiële wedstrijden. Hij speelde in de jeugdopleiding van Bayer Leverkusen en was daarna actief bij Kayserispor en Bursaspor.

"Heracles Almelo is een goede club voor mij. Ik denk en hoop hier een volgende stap te kunnen maken. Ik verheug me erop om in dit stadion te spelen, doelpunten te maken en overwinningen te vieren", zegt Bakis op de website van Heracles.

"Sinan is een speler die goed past in het profiel dat we zoeken. Daarbij kijk je natuurlijk naar doelpunten en leeftijd, maar ook naar het speltype. Sinan is een teamspeler die hard werkt en veelzijdig is in zijn manier van doelpunten maken", aldus technisch manager Tim Gilissen van Heracles.

Heracles verkocht Dessers, die afgelopen seizoen gedeeld topscorer van de voortijdig gestaakte Eredivisie was, vorige maand voor naar verluidt 4 miljoen euro aan KRC Genk. Het is niet bekend hoeveel Heracles heeft betaald voor Bakis, die nog drie jaar vastlag bij Flyeralarm Admira.

Vitesse strikt Duitse linksback Wittek

Vitesse versterkte de defensie door Wittek vast te leggen. De Duitse linksback komt transfervrij over van Tweede Bundesliga-club Greuther Fürth en tekent een contract voor drie jaar in Arnhem.

Wittek doorliep de jeugdopleiding van 1860 München en begon daar ook zijn profcarrière, waarna hij in de zomer van 2017 naar Greuther Fürth vertrok. In drie seizoenen kwam de voormalig jeugdinternational tot 88 competitiewedstrijden.

"Ik kijk ernaar uit om op het hoogste niveau in Nederland uit te komen", zegt de 24-jarige Wittek op de site van Vitesse. "Daarnaast denk ik dat de speelstijl van Vitesse mij goed past. De eerste indrukken die ik heb gekregen van de club, het stadion, de faciliteiten en de stad zijn veelbelovend."

Wittek is de eerste zomeraanwinst voor Vitesse in aanloop naar volgend seizoen. De Arnhemmers roerden zich niet eerder op de transfermarkt, maar zagen wel onder anderen Tim Matavz en Bryan Linssen vertrekken.

"Zoals bekend wilden we ons in de achterste linie versterken. Het aantrekken van Maximilian is daarvan een goed begin", zegt technisch directeur Johannes Spors. "Hij is een snelle en een positief agressieve verdediger, die past in onze speelwijze."

Maximilian Wittek tekent voor drie jaar bij Vitesse. (Foto: Pro Shots)