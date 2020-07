Gareth Bale is ondanks zijn bijrol bij Real Madrid niet van plan om deze zomer te vertrekken. Volgens zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett heeft de 31-jarige Welshe aanvaller het prima naar zijn zin in Madrid.

"Het gaat goed met Gareth. Hij woont graag in Madrid en gaat daar niet weg. Hij heeft nog een tweejarig contract", zegt Barnett dinsdag tegen de BBC.

Bale ontbrak zaterdag in de selectie voor het laatste competitieduel van het seizoen op bezoek bij Leganés en zat in de zes duels daarvoor negentig minuten op de bank. Hij zorgde toen voor wat ophef door ongeïnteresseerd over te komen.

"Natuurlijk is er interesse van andere clubs, maar er is bijna niemand die hem kan betalen. Het is heel erg jammer dat hij nu niet in het elftal staat, want hij is niet minder dan wie dan ook", aldus Barnett.

'Zidane wil Gareth gewoon niet opstellen'

Bale kwam in de zomer van 2013 voor destijds een recordbedrag van 101 miljoen euro over van Tottenham Hotspur, maar hij slaagde er nooit echt in om een onuitwisbare indruk te maken en kende altijd een moeizame relatie met trainer Zinédine Zidane.

Barnett: "Gareth is er niet op uit om langer te blijven dan Zidane. Die is erg succesvol. Er is geen sprake van haat, Zidane wil hem gewoon niet opstellen. Gareth traint iedere dag en doet dat ook altijd goed."

Zidane reageerde vorige week op een persconferentie kribbig op vragen over de toekomst van Bale. "Gareth is een van ons. Jullie proberen ons uit elkaar te drijven, maar dat gaat jullie niet lukken. We willen allemaal hetzelfde", zei hij.