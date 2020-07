Matthijs de Ligt begon bij Juventus stroef aan het seizoen, maar enkele maanden later is hij uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het elftal dat donderdagavond bij een zege op Udinese de landstitel kan pakken. Een terugblik op het seizoen van de twintigjarige verdediger, aan de hand van vijf Instagram-posts.

(Beeld: Instagram/@mdeligt_)

Een moeizaam begin

"Stap voor stap", schrijft de man van 75 miljoen euro eind augustus bij een trainingsfoto. Enkele dagen eerder zat de van Ajax overgekomen verdediger negentig minuten op de bank bij het openingsduel van de competitie tegen Parma (0-1-zege). Trainer Maurizio Sarri geeft de voorkeur aan het ervaren duo Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini.

Omdat Chiellini zwaar geblesseerd raakt, wordt De Ligt al snel voor de leeuwen geworpen. Tegen Napoli ziet de Oranje-international er bij twee tegentreffers niet goed uit, maar 'De Oude Dame' wint de topper wel met 4-3.

In de weken daarna valt het spel van De Ligt het best te omschrijven als onwennig. Hij veroorzaakt een aantal strafschoppen met soms onhandige en soms ongelukkige handsballen. Ook dekkingsfouten van de Abcoudenaar leveren tegentreffers op.

De Kopa Trophy

Dat de verwachtingen torenhoog zijn, blijkt wel als De Ligt begin december de prestigieuze Kopa Trophy wint. Hij krijgt de prijs voor het grootste talent onder de 21 jaar uit handen van zijn voorganger, Kylian Mbappé.

Dat zijn spel in Italië beter moet, beseft De Ligt zelf ook. "Ik wil mezelf iedere dag verbeteren en laten zien wat ik waard ben. Ik denk dat het steeds beter gaat", zegt hij op het podium.

Toch raakt De Ligt rond de winterstop zijn basisplaats kwijt aan Merih Demiral. Maar de Turkse verdediger loopt in januari een zware blessure op, net als Chiellini eerder overkwam.

Bloed, zweet en tranen

Met zijn concurrenten geblesseerd op de tribune is Juventus in de tweede seizoenshelft aangewezen op De Ligt. En de jonge verdediger groeit steeds beter in zijn rol.

Waar in Nederland de opbouw een belangrijk deel van het takenpakket van een verdediger is, draait het in Italië om je man uitschakelen. Juventus heeft samen met Internazionale de minst gepasseerde verdediging van de Serie A.

De Ligt laat soms met messcherpe duels zien een keiharde verdediger te kunnen zijn. Zoals in de Champions League tegen Olympique Lyon (1-0-nederlaag), als hij een bloedende hoofdwond oploopt en met een ontzagwekkende tulband de wedstrijd op karakter uitspeelt.

Thuis in Turijn in de lockdown

Terwijl De Ligt zijn draai steeds beter weet te vinden, slaat het coronavirus om zich heen. Noord-Italië is een van de brandhaarden. Veel buitenlandse spelers van Juventus reizen naar huis, maar De Ligt en zijn partner AnneKee Molenaar kiezen ervoor om in Italië te blijven.

Ze leren de Italiaanse taal snel, de pups van het koppel worden zelfs in die taal toegesproken. Na een moeizame start is De Ligt zich thuis gaan voelen in Turijn.

"Je bent in Italië God of niks", zegt zijn schoonvader Keje Molenaar in de Volkskrant. "Het was goed voor Matthijs, een paar schoten voor zijn kop. Bij Ajax was hij beschermd opgegroeid, als jongen uit de eigen jeugd kun je niet snel iets verkeerd doen."

"In Italië moet je veel meer in je eigen zone blijven. Je wordt afgerekend op verdedigen, niet op opbouwen. Daarom is Matthijs daar ook naartoe gegaan. Weg uit zijn comfortzone."

Op het tandvlees naar de titel

De twijfel is verdwenen, De Ligt is uitgegroeid tot steunpilaar van de aanstaande kampioen. Juventus verliest na de hervatting van de Serie A slechts een van de acht competitieduels.

"Matthijs is nu gewend aan het Italiaans voetbal", zegt trainer Sarri eind juni op de website van Juventus. "Hij is veel sneller aangepast dan veel andere buitenlandse spelers van zijn leeftijd. Hij is voorbestemd om een hele grote speler te worden, een van de beste verdedigers van Europa."

De Ligt speelt in de laatste wedstrijden met een ingepakte schouder, een blessure die hij al opliep in november en maar niet wil genezen. Tegen Sassuolo (3-3) moet hij drie keer op het veld behandeld worden, op zijn tandvlees speelt hij door tot het laatste fluitsignaal.

Hij is onmisbaar geworden in de defensie van Juventus: slechts vier spelers kregen meer speeltijd (zie kader onderaan). Een operatie aan de schouder is eigenlijk noodzakelijk, maar wordt uitgesteld. Na het kampioenschap wacht in augustus de Champions League, waarvan De Ligt vorig jaar op zo'n pijnlijke wijze de finale misliep.