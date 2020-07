Cristiano Ronaldo is erg tevreden met de grote stap die Juventus maandag zette naar de 'Scudetto'. Dat de Portugees met zijn twee treffers tegen Lazio (2-1-zege) weer eens een record brak, vindt hij minder belangrijk.

"We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, want Lazio draait een geweldig seizoen. Gelukkig hebben we goed gespeeld", zegt Ronaldo op de website van Juventus.

Dankzij de zege op Lazio is de negende landstitel op rij erg dichtbij. Als Internazionale woensdag punten verspeelt tegen Fiorentina, dan kan 'Juve' donderdag met een zege op Udinese de titelstrijd al beslissen.

Ronaldo maakte tegen Lazio beide doelpunten voor zijn ploeg. Zijn eerste treffer was zijn vijftigste in de Serie A, waardoor hij nu de enige speler is die minimaal vijftig treffers heeft in de Engelse (84), Spaanse (311) en Italiaanse (51) competitie.

"Records zijn voor mij belangrijk, maar alles draait om het team. We moeten zorgen dat we de titel pakken en dan komen de records vanzelf", zei de 35-jarige Portugees.

Lachende gezichten bij topscorers Cristiano Ronaldo en Ciro Immobile na de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo en Immobile gedeeld topscorer met dertig goals

Ronaldo strijdt met Lazio-spits Ciro Immobile om de topscorerstitel in de Serie A. Immobile benutte in de slotfase een strafschop, waardoor beide aanvallers op dertig treffers staan. Na afloop zochten Immobile en Ronaldo elkaar op het veld op voor een omhelzing.

Ronaldo werd al eenmaal topscorer van de Premier League en drie keer in La Liga, maar in de Serie A lukte hem dat nog niet. "Ik wil gewoon het team helpen om kampioen te worden. We zullen zien hoe vaak Immobile en ik nog scoren", zei Ronaldo.

"Het team doet het nu goed, maar als we ook de Champions League willen winnen, dan zal het nog beter moeten."

