Sheffield United heeft in de Premier League kostbare punten laten liggen in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van coach Chris Wilder ging maandagavond op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Everton.

Richarlison maakte vlak na rust het enige doelpunt van de wedstrijd op Bramall Lane. De Braziliaan kopte fraai raak uit een vrije trap van Gylfi Sigurdsson. Richairo Zivkovic viel zeven minuten voor tijd in bij Sheffield.

Door de nederlaag blijft Sheffield United achtste op de ranglijst. Met nog één wedstrijd voor de boeg hebben de 'Blades' twee punten achterstand op nummer zeven Wolverhampton Wanderers, dat bovendien later op de avond Crystal Palace nog ontvangt. Het verschil met nummer zes Tottenham Hotspur is met vier punten niet meer te overbruggen. Everton is terug te vinden in de middenmoot.

De bovenste zes ploegen in de Premier League gaan sowieso Europa in. De nummers één tot en met vier krijgen een Champions League-ticket en de nummers vijf en zes voor de (voorronde van de) Europa League. Mocht Manchester United de FA Cup winnen, dan gaat het laatste ticket naar de nummer zeven.

Davy Pröpper is zeker van lijfsbehoud met Brighton & Hove Albion. De 'Seagulls' speelden thuis met 0-0 gelijk tegen middenmoter Newcastle United en zijn niet meer in te halen door nummer achttien Aston Villa. Pröpper kwam ruim een kwartier voor tijd in het veld bij Brighton.

Om 21.15 uur gaat met Wolverhampton Wanderers-Crystal Palace de laatste wedstrijd van maandag van start in de Premier League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League