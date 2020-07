Juventus heeft maandagavond een grote stap richting de negende landstitel op rij. De ploeg van coach Maurizio Sarri won op eigen veld de topper tegen Lazio met 2-1 dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. In de Premier League deed Wolverhampton Wanderers uitstekende zaken in de strijd om Europees voetbal.

Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, ging vanaf het eerste fluitsignaal op jacht naar de openingsgoal tegen Lazio en was daar in de elfde minuut dichtbij met een kopbal van Alex Sandro. In het vervolg van de eerste helft creëerde de thuisploeg amper kansen en kwamen de Romeinen vlak voor rust bijna op voorsprong door een schot op de paal van Ciro Immobile.

Vroeg in de tweede helft bracht Ronaldo Juventus in een tijdbestek van slechts vijf minuten op 2-0. Eerst benutte de Portugees een makkelijk gegeven strafschop na hands van Bastos en even later maakte hij na een fout in de verdediging van Lazio zijn dertigste competitiedoelpunt van het seizoen op aangeven van Paulo Dybala.

Lazio gaf zich niet gewonnen en bracht zeven minuten voor tijd de spanning terug. Immobile benutte een penalty na een wilde actie van Leonardo Bonucci en voegde zich weer naast Ronaldo aan kop van de topscorerslijst. De gelijkmaker zat er niet meer in voor de bezoekers, waarbij Djavan Anderson zijn basisdebuut maakte en Bobby Adekanye halverwege de tweede helft inviel.

Door de overwinning heeft koploper Juventus met nog vier duels voor de boeg acht punten voorsprong op nummer twee Internazionale. Als 'De Oude Dame' donderdag wint bij Udinese en de 'Nerazzurri' een dag eerder punten verspelen tegen Fiorentina, is de titelstrijd beslist. Lazio staat nu vierde en heeft twee punten achterstand op nummer drie Atalanta.

Wolverhampton Wanderers viert de openingstreffer van Daniel Podence tegen Crystal Palace. (Foto: Pro Shots)

Wolverhampton neemt zesde plek over van Tottenham

In Engeland won Wolverhampton Wanderers thuis met 2-0 van Sheffield United. Daniel Podence opende kort voor rust de score met een kopbal en halverwege de tweede helft verdubbelde Jonny de marge met een schot uit de draai. Jaïro Riedewald viel ruim een kwartier voor tijd in bij de bezoekers, waar de geblesseerde Patrick van Aanholt ontbrak.

Dankzij de overwinning neemt Wolverhampton de zesde plaats over van Tottenham Hotspur. Het verschil tussen de twee ploegen is slechts één punt. De 'Wolves' gaan in hun slotduel op bezoek bij Chelsea, terwijl de 'Spurs' uit tegen Crystal Palace spelen.

De bovenste zes ploegen in de Premier League gaan sowieso Europa in. De nummers één tot en met vier krijgen een Champions League-ticket en de nummers vijf en zes krijgen er een voor de (voorronde van de) Europa League. Mocht Manchester United de FA Cup winnen, dan gaat het laatste ticket naar de nummer zeven.

Eerder op de avond leed Sheffield United een dure thuisnederlaag tegen Everton: 0-1. Richarlison maakte vlak na rust het enige doelpunt op Bramall Lane. De Braziliaan kopte fraai raak uit een vrije trap van Gylfi Sigurdsson. Richairo Zivkovic viel zeven minuten voor tijd in bij nummer acht Sheffield, dat door de nederlaag geen Europees voetbal meer kan halen.

Davy Pröpper is zeker van lijfsbehoud met Brighton & Hove Albion. De 'Seagulls' speelden thuis met 0-0 gelijk tegen Newcastle United en zijn niet meer in te halen door nummer achttien Aston Villa. Pröpper kwam ruim een kwartier voor tijd in het veld bij Brighton.

