Roger Schmidt denkt dat de voorbereiding op het Eredivisie-seizoen lang genoeg is om de spelers van PSV te laten wennen aan zijn veeleisende manier van spelen. De Duitse trainer wil ook in Eindhoven volop druk gaan zetten.

In Nederland is Schmidt vooral bekend als de Red Bull Salzburg-trainer die het Ajax van Frank de Boer in 2014 alle hoeken van het veld liet zien. In Amsterdam stonden de Oostenrijkers na 35 minuten met 0-3 voor en ook in de return werd Ajax overklast door de ploeg van Schmidt: 3-1.

"Het is alweer zes jaar geleden", zei Schmidt maandag op zijn eerste persconferentie als trainer van PSV. "Maar we speelden die wedstrijden erg goed en veel van die elementen wil ik ook hier in Eindhoven laten zien."

Red Bull Salzburg viert de 0-3-zege in Amsterdam op Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Spel PSV zal niet 100 procent kopie worden van Salzburg'

Salzburg verraste Ajax destijds door de ploeg over het hele veld af te jagen en geen seconde rust te gunnen. "Ik geloof in deze stijl, met een hoge intensiteit, snelle positiewisselingen, pressing en gegenpressing", vertelde Schmidt. "Al die dingen zullen we ook bij PSV gaan zien. Zonder deze elementen kun je volgens mij niet succesvol voetbal spelen."

Schmidt spreekt over "mijn overtuiging" als hij het over zijn tactisch speelplan heeft. "Met deze stijl kan je de invloed van toeval en geluk reduceren en wordt de waarschijnlijkheid dat je wedstrijden wint groter."

"Het spel bij PSV zal niet 100 procent een kopie worden van dat van Salzburg. Het is een ander team en een andere tijd. In de tussentijd heb ik ook nieuwe gedachten gekregen. Ook als trainer ontwikkel je je elk seizoen."

37 PSV-trainer Schmidt: 'Nederlands is niet makkelijk'

'Acht weken hard werken moet genoeg zijn'

Schmidt bracht onlangs het boek Das Buch eines Trainers uit, waarin hij zijn voetbalfilosofie op papier zette. De 53-jarige Duitser schrijft onder meer dat de spelers bij zijn vorige club - het Chinese Beijing Sinobo Guoan - zijn speelwijze binnen een week onder de knie hadden.

"Maar er is nog wel een verschil of een ploeg het een wedstrijd kan, of voor een langere periode", nuanceerde de nieuwe trainer van PSV. "We hebben nu een voorbereiding van acht weken voor de competitie begint. Daarin gaan we heel hard werken en dat moet lang genoeg zijn."

Timo Baumgartl, maandag op de training van PSV. (Foto: Pro Shots)

Baumgartl: 'Het werd vaak 4-3 of 5-4 tegen Schmidt'

Maandag bij de eerste training op De Herdgang kreeg de PSV-selectie meteen een goed idee van wat Schmidt van plan is. De oefensessie duurde liefst twee uur en een kwartier en de trainer liet zijn spelers onder meer in een partijspel van zeven tegen zeven volle bak doorjagen op de keeper.

De Duitse verdediger Timo Baumgartl had na die eerste training al zware benen. "Maar ik verwacht dat we de komende weken nog veel harder gaan trainen."

"Als team zullen we keihard moeten werken om zijn tactiek in ons hoofd te kunnen krijgen. En we zullen topfit moeten zijn om de tegenstander steeds te kunnen opjagen."

Baumgartl kent Schmidt al uit hun gezamenlijke tijd in de Bundesliga. "Dat waren altijd geweldige wedstrijden, vaak werd het 4-3 of 5-4. Ik ben blij dat Schmidt nu bij PSV is. Hij is een goede trainer."

PSV-trainer Roger Schmidt. (Foto: Pro Shots)