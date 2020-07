AZ-trainer Arne Slot heeft goede hoop dat zijn selectie deze zomer grotendeels intact blijft. Hij denkt dat sterspelers als Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners de Alkmaarders niet zomaar zullen inruilen voor een andere club.

"Ik vind het realistisch om te denken dat we ze kunnen houden. Maar elke club houdt er rekening mee dat er weleens een speler kan weggaan en daar zijn wij geen uitzondering in", zei Slot maandag na de eerste training tegen AZ TV.

Stengs, Boadu en Koopmeiners beleefden in het door de coronacrisis voortijdig gestaakte afgelopen seizoen, waarin AZ achter Ajax als tweede eindigde, hun grote doorbraak, maar er is voorlopig geen concrete interesse in het trio.

"In tegenstelling tot wat ik weleens lees, hoor ik van die jongens heel vaak dat ze het bij ons erg naar hun zin hebben en vinden dat we een sterk team hebben dat ook komend seizoen wat moois kan presteren. De voorrondes van de Champions League bijvoorbeeld zijn voor hen ook weer een nieuwe uitdaging", aldus Slot.

AZ op zoek naar vervanger van Wuytens

AZ raakte tot dusver alleen Stijn Wuytens kwijt. De Belg vertrok naar het Belgische Lommel SK. De Noord-Hollanders zijn op zoek naar een vervanger, maar Slot sluit niet uit dat hij het gemis van Wuytens opvangt met de huidige spelersgroep.

"We proberen nog een vervanger te vinden, maar we hebben vorig seizoen ook aangetoond dat we het goed kunnen opvangen met de huidige selectie. Als wij een versterking halen, dan moet het ook echt een versterking zijn, want we zijn heel tevreden met de jongens die we nu hebben."

AZ komt op 25 of 26 augustus tegen een nog onbekende tegenstander in actie in de tweede voorronde van de Champions League. De tweede en derde voorronde gaan dit keer over één wedstrijd, maar de play-offs gaan wel gewoon over twee duels.