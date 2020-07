Het Nederlands elftal oefent op woensdag 7 oktober tegen Mexico. Het programma van Oranje voor dit jaar is daarmee compleet, meldt de KNVB maandag.

De wedstrijd geldt als een voorbereiding op de duels in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (11 oktober om 18.00 uur) en Italië (14 oktober om 20.45 uur).

Het oefenduel met de Mexicanen wordt net als alle andere thuisduels van Oranje in de Johan Cruijff ArenA gespeeld. Een tijdstip is nog niet bekend.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt op 4 september de eerste wedstrijd sinds de coronacrisis. Polen is dan in Amsterdam vanaf 20.45 uur de tegenstander in een duel in de Nations League. Drie dagen later komt Italië op bezoek. Die wedstrijd begint eveneens om 20.45 uur.

Nederland sluit het kalenderjaar in november af met een vriendschappelijke ontmoeting met Spanje (11 november) en een Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina (15 november om 18.00 uur) in de ArenA en een uitwedstrijd tegen Polen (18 november om 20.45 uur) in de Nations League.

Oranje speelde in november 2014 voor het laatst tegen Mexico. Toen wonnen de Midden-Amerikanen in Amsterdam met 2-3. Enkele maanden eerder won Nederland op het WK nog met 2-1.