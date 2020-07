Roger Schmidt hoopt met PSV komend seizoen weer mee te strijden om de prijzen. De 53-jarige Duitse trainer leidde maandag zijn eerste training bij de ploeg die vorig seizoen teleurstellend vierde stond toen de Eredivisie werd stilgelegd.

Kort na zijn eerste oefensessie kreeg Schmidt direct de vraag of hij denkt kampioen te kunnen worden met PSV. "Dat is nu wat vroeg om te zeggen, want dit is pas mijn eerste dag. Ik wil eerst een goed beeld krijgen van de groep voordat ik een doelstelling ga formuleren", zei hij.



Schmidt was succesvol bij Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen, voordat hij in 2017 naar het Chinese Beijing Sinobo Guoan vertrok. Het afgelopen half jaar zat hij zonder club.

"Ik heb enkele maanden pauze genomen en vervolgens wilde ik niet per se naar de beste competitie, maar naar een competitie die goed bij mij past", legde hij uit. "Ik heb Nederland altijd een interessant land gevonden en PSV staat goed bekend in Duitsland. Hier wordt aanvallend gevoetbald en zijn veel jonge spelers die je kunt helpen in hun ontwikkeling."

Schmidt bezocht afgelopen seizoen Ajax-PSV (1-0) en had de voorbije maanden genoeg tijd om wedstrijden van de Eindhovenaren terug te kijken. "Het verleden is voor mij niet belangrijk, ik wil naar de toekomst kijken. Natuurlijk is het vorig jaar niet goed gegaan met PSV, maar dat is nu niet belangrijk."

'Transfermarkt is gecompliceerd door coronacrisis'

Op de eerste training konden de 250 supporters die PSV wegens de coronamaatregelen kon toelaten geen nieuwe aanwinsten bewonderen. Wel zijn de huurlingen Jeroen Zoet, Hidde Jurjus, Mauro Júnior, Joël Piroe, Dante Rigo, Armando Obispo en Maximiliano Romero teruggekeerd. De routiniers Ibrahim Afellay, Daniel Schwaab en Ricardo Rodríguez zijn vertrokken.

"Natuurlijk zullen we kijken of we spelers kunnen vinden die ons beter maken", vertelde Schmidt. "Maar door de coronacrisis is de transfermarkt erg gecompliceerd. De markt sluit ook pas in september, dus we hebben nog lang de tijd."

Schmidt speelde met Leverkusen drie seizoenen in de Champions League en hoopt dat met PSV ook te gaan doen. "Dit jaar speelt PSV helaas in de Europa League, maar ik hoop dat we later weer in de Champions League gaan spelen."

"Dat is het hoogste clubniveau ter wereld en daar wil ik in de toekomst graag weer staan. Dat is een van de redenen geweest om voor deze club te kiezen."