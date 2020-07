Er wordt dit jaar voor het eerst sinds 1956 geen Gouden Bal uitgereikt. Organisator France Football vindt dat er door de coronacrisis geen representatief beeld geschetst kan worden van wie de beste voetballers van dit jaar zijn.

"We nemen een pauze", zegt hoofdredacteur Pascal Ferré van France Football maandag. "We hebben er lang over nagedacht, maar we vinden dat niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan. We kunnen en moeten dit seizoen niet beoordelen als een normaal seizoen."

Volgens France Football voldoen alleen januari en februari aan de eisen, aangezien de rest van de wedstrijden vooralsnog voor lege tribunes zijn of worden gespeeld. Dat geldt zowel voor nationale als internationale competities.

"Er is geen sprake van eerlijke competitie", meldt Ferré dan ook. "Daarom kiezen we voor de minst slechte van alle opties." France Football hoopt het gala in 2021 gewoon weer op de oude manier te kunnen houden.

Dreamteam aller tijden

In plaats van een Wereldelftal van het Jaar, wordt er dit jaar door France Football gewerkt aan een Dreamteam aller tijden. Het medium stelt een lijst op van spelers waaruit gekozen mag worden. Het beste elftal aller tijden wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt.

Bij het gala van France Football worden doorgaans niet alleen de beste voetballer en voetbalster van het jaar gekozen, maar ook de beste coaches en keepers. Daarnaast gaat er altijd een prijs naar het mooiste doelpunt van het jaar.

De Gouden Bal ging in 2019 voor de zesde keer naar Lionel Messi. Virgil van Dijk eindigde als tweede bij de uitverkiezing. Messi won ook de verkiezing van de FIFA. Dat gala gaat dit jaar evenmin door.