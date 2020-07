Arjen Robben vindt dat hij er in fysiek opzicht beter voorstaat dan verwacht. De 36-jarige aanvaller miste maandag de eerste groepstraining van FC Groningen, maar daar moeten volgens hem niet al te veel conclusies aan worden verbonden.

"Ik ben eigenlijk meer dan tevreden, ik ben gewoon goed fit en sta er echt goed voor. Ik had niet durven hopen dat ik in dit stadium al zo ver zou zijn", zei Robben maandag na een individuele sessie in het krachthonk op het trainingscomplex van Groningen tegen RTV Noord.

Robben deed niet mee met de groep omdat volgens de club op basis van de fysieke tests van de afgelopen week na advies van de medische staf is besloten om geen risico met hem te nemen, maar volgens de hoofdrolspeler zelf ligt het iets anders.

"Ik had op de training van zaterdag een klein momentje met mijn enkel. Ik bleef haken in het gras. Dus was het verstandiger om het gas er een paar dagen af te halen, maar gezien alle resultaten in de fysieke tests hier, maar ook in München staan alle seinen op groen", aldus Robben.

"Ik snap ook wel dat door mijn verleden met blessures gelijk alle alarmbellen gaan rinkelen, dat is logisch. Er zal ongetwijfeld in de komende weken en maanden wel weer wat gebeuren, dat is inherent aan topsport. Daar ben ik niet bang voor, het zou wat anders zijn als ik nu last had gehad van allerlei spieren."

Robben stuurde appje naar Elia

Robben, die vorig jaar stopte met voetballen bij Bayern München en eind vorige maand bekendmaakte dat hij terugkeert bij zijn oude liefde Groningen, heeft nog altijd goede hoop dat hij er staat als in het weekend van 12 en 13 september de Eredivisie begint.

"Dat is het grote doel. Het plan is eerst om stappen te maken in de groepstraining, daarna het aantal speelminuten opbouwen in oefenwedstrijden en vervolgens zoveel mogelijk competitieduels spelen. Dat is het allerbelangrijkste. Ik ben hier niet om promotie te maken voor Groningen, maar om te voetballen."

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus gaf te kennen dat Robben zich ook inzet om spelers naar Groningen te halen. Zo stuurde hij de transfervrije Eljero Elia van Istanbul Basaksehir een appje met de vraag of hij het ziet zitten zijn ploeggenoot te worden.

"Ik hoorde dat hij terug wilde keren naar Nederland en toen dacht ik: altijd welkom hier. Hij vond het leuk dat ik dat deed, maar ik kreeg geen concreet antwoord. Het nadeel is dat hij niet zoals ik uit deze regio komt, dus misschien gooit dat wat roet in het eten, maar het zou wel heel mooi zijn."