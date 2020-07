Antonio Conte vindt dat Internazionale flink wordt benadeeld door de mensen die het wedstrijdschema van de Serie A in elkaar hebben gezet. De coach van de 'Nerazzurri' heeft het gevoel alsof het zijn ploeg bewust moeilijk wordt gemaakt.

"Ik wil dat mensen naar ons programma gaan kijken, want het is krankzinnig", zei Conte zondagavond na het competitieduel met AS Roma (2-2) tegen Sky Italia. "We spelen altijd laat op de avond en de teams die we treffen, hebben altijd een rustdag meer gehad dan wij. Dat zijn de feiten."

Het Inter van Stefan de Vrij speelde tegen AS Roma de derde wedstrijd in zeven dagen, nadat op 13 juli Torino (3-1) werd verslagen en Inter op 16 juli drie punten pakte tegen SPAL (0-4). Al die drie competitieduels begonnen bovendien pas om 21.45 uur, wat volgens Conte erg nadelig is voor zijn ploeg.

"Sommige ploegen krijgen vijf dagen rust. Wij spelen laat op de avond een uitwedstrijd en komen pas om 4.00 uur thuis. Iedereen moet compromissen sluiten in deze tijden, maar het is altijd Inter dat aan het kortste eind trekt. Altijd. Als er een club een klap krijgt, dan is het Inter."

Romelu Lukaku redde een punt voor Inter tegen AS Roma. (Foto: Pro Shots)

'Ik wil geen excuses zoeken'

De ploeg van Conte liet tegen AS Roma - ondanks een doelpunt van De Vrij - voor de derde keer in de laatste vijf wedstrijden punten liggen, waardoor koploper Juventus nog steeds comfortabel aan kop staat. De 'Oude Dame' heeft vijf punten meer en komt maandagavond nog in actie tegen Lazio.

Conte wil het speelschema overigens niet als excuus aanhalen voor de wisselvallige resultaten van Inter. "Ik wil geen controverse veroorzaken of naar excuses zoeken. Sterker nog: mijn spelers spelen iedere dagen laat in de avond, komen diep in de nacht thuis en toch staan we tweede met maar vijf punten achterstand op Juventus."

Inter verzekerde zich ondanks het puntenverlies bij AS Roma wel van een Champions League-ticket voor volgend seizoen, want de huidige nummer twee van de Serie A kan niet meer uit de top vier vallen. De ploeg uit Milaan speelt deze maand nog drie competitiewedstrijden.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A