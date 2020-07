Eljero Elia is dolgelukkig dat hij zijn avontuur bij Istanbul Basaksehir heeft kunnen afsluiten met de landstitel. De Turkse topclub won zondagavond met 1-0 van Kayserispor en dat was genoeg om het kampioenschap veilig te stellen.

"Deze club bestaat pas zes jaar en we hebben nu een paar jaar lang voor het kampioenschap gespeeld. Nu is het eindelijk gelukt", zei een euforische Elia na de kampioenswedstrijd in een videogesprek met FOX Sports.

De 33-jarige aanvaller maakte in de zomer van 2017 de overstap van Feyenoord naar Istanbul Basaksehir en eindigde twee keer in de top drie met zijn club, maar het kampioenschap ging de laatste twee seizoenen naar Galatasaray.

Dit seizoen was het wel raak voor Basaksehir, dat met nog één speelronde te gaan een onoverbrugbare voorsprong van zeven punten op naaste belager Trabzonspor koestert. Voor Elia was het direct een van zijn laatste wapenfeiten voor de ploeg uit Istanboel, waar hij transfervrij vertrekt.

"Ik wilde de periode mooi afsluiten. Het was een seizoen met ups en downs, maar we hebben ervoor geknokt", aldus de dertigvoudig Oranje-international. "Deze wilde ik op mijn cv hebben, want het is heel bijzonder als je hier kampioen wordt. We hebben geschiedenis geschreven in Turkije."

Het is nog niet bekend waar de toekomst van Elia ligt, al wordt hij veelvuldig gelinkt aan een terugkeer in Nederland. Onder anderen FC Groningen-aanvaller Arjen Robben benaderde hem al. "Ik ga daar nu niet over praten, dat komt wel. Ik ga nu feestvieren en dan ga ik rustig nadenken over wat er op me afkomt."