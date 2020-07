Ole Gunnar Solskjaer heeft het zondagavond na het verlies tegen Chelsea in de halve finales van de FA Cup opgenomen voor David de Gea. Mede door blunders van de doelman verloor Manchester United op Wembley met 1-3 van 'The Blues'.

Diep in de blessuretijd van de eerste helft liet De Gea zich verrassen door een zachte inzet van dichtbij van Olivier Giroud. Direct na rust ging de Spanjaard veel erger in de fout door een zwak afstandsschot van Mason Mount niet te keren.

"David weet dat hij die tweede goal had moeten voorkomen. Van honderd van zulke schoten moet hij er honderd tegenhouden", bekende manager Solskjaer bij de BBC. "In de rest van de wedstrijd heeft hij nog twee of drie fantastische reddingen verricht, maar voor een keeper is het lastig om twee fouten nog goed te maken."

De twee blunders waren fataal voor United, dat een kwartier voor tijd ook nog de 0-3 incasseerde door een eigen doelpunt van Harry Maguire. De benutte strafschop van Bruno Fernandes in de 85e minuut kwam te laat om nog een comeback te bewerkstelligen op Wembley.

David de Gea keepte een teleurstellende wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Solskjaer houdt vertrouwen in De Gea

Het is niet de eerste keer dat De Gea dit seizoen opzichtig in de fout gaat. Toch is Solskjaer niet van plan om de 41-voudig international van Spanje, die al sinds de zomer van 2011 voor United speelt, te passeren onder de lat.

"Natuurlijk blijft hij mijn eerste keus. We waren negentien wedstrijden op rij ongeslagen en hebben in veel duels de nul gehouden. Bovendien verrichte David donderdag in de wedstrijd tegen Crystal Palace ook enkele goede reddingen", verdedigde Solskjaer zijn doelman.

"Ik weet waar de kritiek vandaan komt en ik geloof ook wel dat alle media straks over hem zullen schrijven, maar David weet zelf ook dat hij die tweede goal had kunnen voorkomen. Hij is mentaal heel sterk."

Chelsea mag zich door de probleemloze zege op United opmaken voor de finale op 1 augustus. De ploeg van manager Frank Lampard wacht dan op Wembley een krachtmeting met stadgenoot Arsenal, dat in de halve eindstrijd afrekende met Manchester City.