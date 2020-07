Eljero Elia is met Istanbul Basaksehir kampioen van Turkije geworden. De ploeg van coach Okan Buruk verzekerde zich van de landstitel door zondag met 1-0 te winnen van Kayserispor. In de Serie A speelde Internazionale mede door een treffer van Stefan de Vrij met 2-2 gelijk bij AS Roma.

Mahmut Tekdemir maakte in de negentiende minuut op aangeven van Gaël Clichy het enige doelpunt voor Basaksehir tegen Kayserispor. Tien minuten voor rust verzuimde Edin Visca de marge te verdubbelen door een penalty te missen. In de tweede helft viel het licht uit in het Fatih Terim Stadion, waardoor de wedstrijd tijdelijk moest worden stilgelegd.

De 33-jarige Elia stond in de basis bij Basaksehir, waar hij sinds 2017 uitkomt. De dertigvoudig Oranje-international werd elf minuten na rust gewisseld. Bij Kayserispor deed Ben Rienstra de hele wedstrijd mee.

Door de overwinning is Basaksehir met nog één speelronde voor de boeg niet meer in te halen door Trabzonspor, de laatst overgebleven concurrent. Het verschil tussen de koploper en de nummer twee bedraagt zeven punten.

Trabzonspor verloor in een spektakelstuk met 3-4 van Konyaspor. Mede door twee treffers van voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth leidde de thuisploeg lange tijd met 3-1, maar in de slotfase scoorde Konyaspor driemaal.

Voor Basaksehir is het de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. De formatie uit Istanboel werd al wel tweemaal tweede in de Süper Lig. Vorig jaar eindigde de ploeg als tweede achter Galatasaray en in 2017 achter Besiktas.

Inter ondanks goal De Vrij onderuit bij Roma

In Italië kopte De Vrij Inter na een kwartier op voorsprong tegen Roma. De thuisploeg draaide de achterstand vervolgens om via treffers van Leonardo Spinazzola en Henrikh Mkhitaryan, maar in de slotfase bezorgde Romelu Lukaku de 'Nerazzurri' uit een penalty nog een punt. Justin Kluivert bleef op de bank bij de thuisploeg.

Door het gelijkspel zijn Inter en Atalanta nu zeker van Champions League-deelname. Zij kunnen niet meer ingehaald worden door nummer vijf Roma. Inter blijft tweede en heeft nu vijf punten achterstand op koploper Juventus, dat maandag Lazio nog ontvangt.

Eerder op de avond degradeerde SPAL 2013 uit de Serie A. De hekkensluiter verloor de kelderkraker op bezoek bij nummer negentien Brescia met 2-1 en kan de achterstand op de veilige zeventiende plek niet meer goedmaken. SPAL, dat sinds 2017 op het hoogste niveau speelde, heeft met nog vier duels voor de boeg veertien punten achterstand op nummer zeventien Genoa.

Napoli pakte op de valreep de drie punten tegen Udinese: 2-1. Invaller Matteo Politano maakte blessuretijd de winnende goal voor de thuisploeg, nadat oud-Ajacied Arek Milik voor de gelijkmaker had gezorgd. Door de zege neemt Napoli de zesde plek, die recht geeft op een Europa League-ticket, over van AC Milan. De twee ploegen hebben evenveel punten.

