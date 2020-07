Niko Kovac heeft acht maanden na zijn ontslag bij Bayern München een nieuwe club gevonden. De Kroatische trainer tekende zondag bij AS Monaco. In Engeland ontsloeg Watford trainer Nigel Pearson.

De 48-jarige Kovac gaat voor drie jaar aan de slag bij Monaco, dat bovendien een optie heeft om het contract te verlengen. Eerder op de dag zette de club uit het prinsdom nog de Spaanse coach Robert Moreno op straat.

"Dit seizoen is de start van een nieuw hoofdstuk voor AS Monaco. Ik ben ervan overtuigd dat we met de ervaren Kovac onze doelstellingen zullen behalen", zegt Oleg Petrov, vicevoorzitter van de club uit de Ligue 1.

Moreno was slechts zeven maanden actief bij Monaco. Hij werd in december aangesteld als de opvolger van de ontslagen Jardim. Monaco kende een matig seizoen en stond negende toen de Ligue 1 wegens het coronavirus beëindigd werd.

Kovac was twee jaar bondscoach van Kroatië, won in 2018 de Duitse beker met Eintracht Frankfurt en pakte een seizoen later de treble met Bayern. Afgelopen seizoen presteerde hij beduidend minder. Kovac werd ontslagen toen Bayern vierde stond. Zijn opvolger Hansi Flick leidde de ploeg alsnog naar de titel.

AS Monaco werkt maandag de eerste training van het nieuwe seizoen af. Kovac verwelkomt dan ook aanvaller Anthony Musaba, die deze zomer door Monaco werd overgenomen van NEC.

Voormalig Watford-coach Nigel Pearson. (Foto: Pro Shots)

Watford ontslaat Pearson

Ook het Engelse Watford ontsloeg zondag zijn trainer. De Londense club nam afscheid van Nigel Pearson.

Met nog twee duels te gaan staat Watford drie punten boven de degradatiestreep. Watford ontsloeg dit seizoen al drie trainers. Beloftecoach Hayden Mullins moet de ploeg zien te behoeden voor een gang naar het Championship.