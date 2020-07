Heracles Almelo heeft zich zondag versterkt met Noah Fadiga. De rechtsback komt over van Club Brugge en tekent voor drie jaar.

De twintigjarige Fadiga speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij FC Volendam. Maandag is hij van de partij als Heracles zijn eerste training van het seizoen afwerkt.

"Heracles Almelo is een mooie en warme club. Ik ben blij om hier te zijn", zegt Fadiga op de website van zijn nieuwe club. "Ik kan niet wachten om te beginnen."

Fadiga heeft zowel de Belgische als Senegalese nationaliteit. De verdediger speelde vorig seizoen 24 duels voor Volendam en maakte één treffer. Hij speelde nooit in de hoofdmacht van Club Brugge.

Fadiga krijgt het rugnummer 23 in Almelo. Hij is de derde zomeraanwinst van Heracles, dat eerder al Rai Vloet (Excelsior) en Delano Burgzorg (Spezia) aan zich bond.

"Noah stond al lange tijd op onze radar", zegt technisch directeur Tim Gilissen. "Hij past als offensieve rechtsback goed in onze speelwijze. We zijn dan ook blij dat hij kiest voor Heracles Almelo als volgende stap in zijn loopbaan. Met de komst van Noah is de positie rechts achterin weer volledig ingevuld naast de ervaren Tim Breukers en de revaliderende Navajo Bakboord."