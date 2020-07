Tottenham Hotspur heeft in de Premier League een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van coach José Mourinho was zondag op eigen veld met 3-0 te sterk voor Leicester City.

Tottenham kwam al na zes minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van James Justin. De verdediger van Leicester veranderde een schot van Son Heung-min van richting, waardoor doelman Kasper Schmeichel kansloos was.

De andere twee treffers werden gemaakt door Harry Kane. Acht minuten voor rust passeerde hij Schmeichel met een schuiver in de verre hoek en drie minuten later krulde de aanvaller de bal schitterend in de rechterhoek. Steven Bergwijn viel een klein kwartier voor tijd in bij de 'Spurs'.

Dankzij de overwinning klimt Tottenham naar de zesde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Europa League. De voorsprong op nummer zeven Wolverhampton Wanderers, dat maandag nog thuis tegen Crystal Palace speelt, bedraagt twee punten.

Leicester verspeelt door de nederlaag dure punten in de strijd om de Champions League-tickets, die naar de bovenste vier ploegen gaan. De 'Foxes' staan nu nog vierde, maar kunnen woensdag ingehaald worden door Manchester United. Die ploeg ontvangt dan West Ham United en heeft voldoende aan een punt om Leicester te passeren.

Teleurstelling bij de spelers van Bournemouth na het verlies tegen Southampton. (Foto: Pro Shots)

Bournemouth moet vrezen voor degradatie

Eerder op de dag ging Bournemouth thuis met 0-2 onderuit tegen Southampton. Danny Ings opende de score, maar miste ook een penalty. Diep in blessuretijd bepaalde Che Adams de eindstand, nadat even daarvoor de gelijkmaker van Sam Surridge na tussenkomst van de VAR werd afgekeurd wegens buitenspel.

Nathan Aké ontbrak door een liesblessure bij Bournemouth, waar Arnaut Danjuma op de bank bleef. Door de nederlaag moeten de 'Cherries' vrezen voor degradatie. De ploeg staat negentiende en heeft met nog één wedstrijd voor de boeg drie punten achterstand op de veilige zeventiende plek, die nu in handen is van Watford.

Later op de dag staat in Engeland de tweede halve finale van de FA Cup op het programma. Manchester United en Chelsea trappen om 19.00 uur af op Wembley en zullen uitmaken wie het in de eindstrijd opneemt tegen Arsenal, dat zaterdag Manchester City met 2-0 versloeg.

