Chelsea heeft zich zondag als tweede ploeg geplaatst voor de finale van de FA Cup. De Londenaren waren op Wembley met 3-1 te sterk voor Manchester United en nemen het in de eindstrijd op tegen stadgenoot Arsenal.

Olivier Giroud opende diep in de blessuretijd van de eerste helft de score voor Chelsea op het voor publiek gesloten Wembley. Enkele minuten na rust verdubbelde Mason Mount de voorsprong en een kwartier voor tijd zorgde Antonio Rüdiger voor de beslissing. Bruno Fernandes deed uit een penalty nog wat terug namens United.

Chelsea haalde twee jaar geleden voor het laatst de FA Cup-finale en won toen van Manchester United (1-0). De 'Blues' veroverden in totaal acht keer de beker en speelden dertien keer de eindstrijd.

De finale van de 139e editie wordt op 1 augustus gespeeld op Wembley en wordt een reprise van de eindstrijd van drie jaar geleden. Toen ging de beker naar Arsenal, dat Chelsea met 2-1 klopte.

Eric Bailly werd met een hoofdwond per brancard van het veld gedragen. (Foto: Pro Shots)

Giroud opent score in elfde minuut van blessuretijd

Manchester United en Chelsea speelden een matige eerste helft, waarin de kansen op één hand te tellen waren. Marcos Alonso kopte net over namens de ploeg van Frank Lampard en Bruno Fernandes zag aan de andere kant een vrije trap gestopt worden door doelman Willy Caballero.

Door een botsing tussen United-verdedigers Harry Maguire en Eric Bailly kwam er flink wat blessuretijd bij. Maguire kon met een tulband verder, maar Bailly werd met een hoofdwond per brancard van het veld gedragen.

De ploegen leken te gaan rusten bij 0-0, maar in de elfde minuut van de blessuretijd bracht Giroud Chelsea toch nog op voorsprong. De Franse spits tikte van dichtbij een voorzet van César Azpilicueta binnen.

Kort na rust was Chelsea opnieuw trefzeker. Ditmaal vond oud-Vitessenaar Mount het net met een afstandsschot, waarbij keeper David de Gea behoorlijk in de fout ging. United ging vervolgens op zoek naar aansluitingstreffer, maar de ploeg kwam niet verder dan een schot voorlangs van Marcus Rashford.

Aan de andere kant was het een kwartier voor tijd wel raak. Rüdiger schoot van dichtbij binnen op aangeven van Alonso en stelde daarmee de finaleplaats voor Chelsea veilig. Timothy Fosu-Mensah viel elf minuten voor tijd in bij United, dat in de slotfase nog op 3-1 kwam door een strafschop van Fernandes. De Portugees mocht aanleggen vanaf 11 meter na een overtreding van Callum Hudson-Odoi op Anthony Martial.

Harry Kane scoorde tweemaal voor Tottenham Hotspur tegen Leicester City. (Foto: Pro Shots)

Tottenham boekt ruime zege op Leicester

In de Premier League boekte Tottenham Hotspur eerder op de dag een 3-0-thuiszege op Leicester City. De ploeg van coach José Mourinho kwam al na zes minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van James Justin. De verdediger veranderde een schot van Son Heung-min van richting, waardoor doelman Kasper Schmeichel kansloos was.

De andere twee treffers werden gemaakt door Harry Kane. Acht minuten voor rust passeerde hij Schmeichel met een schuiver in de verre hoek en drie minuten later krulde de aanvaller de bal schitterend in de rechterhoek. Steven Bergwijn viel een klein kwartier voor tijd in bij de 'Spurs'.

Dankzij de overwinning klimt Tottenham naar de zesde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Europa League. De voorsprong op nummer zeven Wolverhampton Wanderers, dat maandag nog thuis tegen Crystal Palace speelt, bedraagt twee punten.

Leicester verspeelt door de nederlaag dure punten in de strijd om de Champions League-tickets, die naar de bovenste vier ploegen gaan. De 'Foxes' staan nu nog vierde, maar kunnen woensdag ingehaald worden door Manchester United. Die ploeg ontvangt dan West Ham United en heeft voldoende aan een punt om Leicester te passeren.

Eerder op de dag ging Bournemouth thuis met 0-2 onderuit tegen Southampton door doelpunten van Danny Ings en Che Adams. De geblesseerde Nathan Aké ontbrak bij Bournemouth, waar Arnaut Danjuma op de bank bleef. Door de nederlaag moeten de 'Cherries' vrezen voor degradatie. De ploeg staat negentiende en heeft met nog één wedstrijd voor de boeg drie punten achterstand op de veilige zeventiende plek.

Teleurstelling bij de spelers van Bournemouth na het verlies tegen Southampton. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League