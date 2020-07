Real Madrid heeft La Liga zondag afgesloten met een gelijkspel. De kersverse landskampioen kwam niet verder dan 2-2 bij Leganés, dat ondanks het punt wel degradeerde. FC Barcelona haalde op de laatste speeldag met 0-5 uit bij Deportivo Alavés.

Sergio Ramos opende al na negen minuten de score voor Real, dat zich donderdag verzekerde van de 34e landstitel, door tegen Leganés door raak te koppen uit een vrije trap van Isco. Op slag van rust kwam de thuisploeg langszij via een treffer van Bryan Gil, die de bal onder doelman Areola doorschoot.

Marco Asensio bracht Real vroeg in de tweede helft met een hard schot weer op voorsprong. Elf minuten voor tijd gaf Roger Assale met de gelijkmaker weer hoop voor Leganés, dat alleen bij een overwinning degradatie kon ontlopen. In de slotfase was de thuisploeg nog een aantal keren dicht bij de winnende goal.

Het gelijkspel betekende het eerste puntenverlies voor Real sinds 8 maart tegen Real Betis (2-1-nederlaag), het laatste competitieduel voordat La Liga werd onderbroken door de coronacrisis. De Madrilenen wonnen sinds de competitiehervatting tien keer op rij.

Door de remise eindigt nummer achttien Leganés slechts één punt achter nummer zeventien Celta de Vigo, dat met 0-0 gelijkspeelde bij Espanyol. Real Mallorca en Espanyol degradeerden eerder al naar de Segunda División.

Barcelona haalt uit tegen Alavés

Eerder op de dag stond Barcelona halverwege al op een 0-3-voorsprong tegen Alavés door doelpunten van Ansu Fati (intikker), Lionel Messi - die de doelman in de luren legde met een aantal fraaie bewegingen - en Luis Suaréz (kopbal). Bij de 0-1 en 0-3 verzorgde Messi de assist.

Na rust liep Barcelona eenvoudig uit naar 0-5 dankzij treffers van Nelson Semedo (hard schot) en Messi (volley). Frenkie de Jong, die pas net terug is van een vervelende kuitblessure, viel vlak na de 0-4 in.

Messi viert een van de vijf treffers van Barcelona tegen Alavés. (Foto: Pro Shots)

De alinea's hieronder zijn met hulp van een robot geschreven op basis van de beschikbare data van die wedstrijden. Dit is een test om te kijken of we jullie vaker op die manier willen bedienen zodat we nog completer kunnen zijn in onze nieuwsvoorziening. De belangrijkste wedstrijdverslagen zullen altijd handmatig door een redacteur geschreven worden. We zijn vanzelfsprekend erg benieuwd naar hoe jullie de onderstaande alinea's ervaren en stellen het op prijs als je onder dit artikel je mening met ons wilt delen.

Real Sociedad pakt dankzij Januzaj ticket Europa League

Het duel tussen Atlético Madrid en Real Sociedad in La Liga is zondag in een 1-1-gelijkspel geëindigd.



Atlético Madrid begon sterk aan het duel. De thuisploeg nam in de 30e minuut de leiding door een goal van Koke. In de 87e minuut schoot Adnan Januzaj de bal langs keeper Jan Oblak, waardoor de stand op 1-1 kwam.

Atlético Madrid eindigde als derde op de ranglijst en Real Sociedad op de zesde plaats, waarmee het een ticket voor de Europa League bemachtigde.

Dominant Granada CF naar Europa League

Granada CF boekte een 4-0-overwinning op Atheltic Club en plaatste zich voor de Europa League.

Granada begon het beste aan de wedstrijd. De thuisploeg kwam op voorsprong door een doelpunt van Roberto Soldado in de 29e minuut. Na 55 minuten kwam Granada CF op een ruimere voorsprong, Antonio Puertas maakte de 2-0.

Carlos Fernández schoot de bal in de 67e minuut langs keeper Iago Herrerín van Athletic Club en maakte zo de 3-0. Met nog enkele seconden te spelen, zorgde Ángel Montoro toch nog voor een doelpunt: 4-0.

Reguilón helpt Sevilla aan winst op Valencia CF

In de tweede helft scoorde Sergio Reguilón het enige doelpunt in het duel van Sevilla met Valencia in La Liga: 1-0. Luukde Jong werd bij Sevilla in de tweede helft gewisseld, Jasper Cillessen bleef op de bank bij Valencia.



In de eindstand staat Sevilla op de vierde plaats en Valencia CF op de negende.

Guardiola en Plano bezorgen Real Valladolid zege op Real Betis

Real Valladolid heeft in eigen huis een makkelijke zege behaald op Real Betis. De wedstrijd eindigde in 2-0.

Valladolid begon sterk aan de wedstrijd. De thuisploeg nam de leiding door een doelpunt van Sergi Guardiola in de 45e minuut.

Oscar Plano wist in de 63e minuut een treffer te maken en zorgde daarmee voor de 2-0.

Real Valladolid eindigde op de dertiende plaats van de competitie en Real Betis op de vijftiende.

Twee treffers Gerard bij zege Villarreal CF op SD Eibar

Villarreal CF heeft zondag drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen SD Eibar in La Liga. De wedstrijd eindigde in 4-0. Na een doelpuntloze eerste helft bleek Villarreal tijdens de tweede helft de sterkere ploeg.

Villarreal wist de stand na 71 minuten op 1-0 te brengen via André Zambo Anguissa. In de 86e minuut schoot Gerard de bal langs keeper Yoel waarmee de stand op 2-0 kwam.

In de 89e minuut maakte Gerard opnieuw een doelpunt en bracht daarmee de stand op 3-0. Met nog enkele seconden op de klok maakte Moi Gómez nog de 4-0. Het resultaat houdt in dat Villarreal CF op een vijfde plek op de ranglijst eindigde en dat SD Eibar veertiende werd.

Laat ons weten wat je van deze met hulp van een robot geschreven teksten vindt. Geef hier je mening.

