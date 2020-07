FC Barcelona heeft La Liga zondag positief afgesloten. De nummer twee won op de laatste speeldag met liefst 0-5 op bezoek bij laagvlieger Deportivo Alavés.

Barcelona stond halverwege al op een 0-3-voorsprong door doelpunten van Ansu Fati (intikker), Lionel Messi, die de doelman in de luren legde met een aantal fraaie bewegingen, en Luis Suaréz (kopbal). Bij de 0-1 en 0-3 verzorgde Messi de assist.

Na rust liep Barcelona eenvoudig uit naar 0-5 dankzij treffers van Nelson Semedo (hard schot) en Messi (volley). Frenkie de Jong, die pas net terug is van een vervelende kuitblessure, viel vlak na de 0-4 in.

Barcelona moet de titel laten aan Real Madrid. De 'Koninklijke' speelt later op de dag in de eerste wedstrijd sinds het veiligstellen van het kampioenschap uit tegen Leganes en kan dan de voorsprong op 'Barça' weer vergroten tot zeven punten.

Zowel Barcelona als Real komt volgende maand nog in actie in de Champions League. Barcelona verdedigt in de return van de achtste finales in eigen huis een 1-1-gelijkspel tegen Napoli en Real moet bij Manchester City een 1-2-nederlaag zien goed te maken.

