SC Heerenveen viert maandag het honderdjarig jubileum en dat in het jaar dat de beste speler die de Friezen ooit hebben voortgebracht ook 100 jaar zou zijn geworden. De invloed van Abe Lenstra, die in 1985 op 64-jarige leeftijd overleed, is tot op de dag van vandaag voelbaar binnen de club.

Lenstra zal voor altijd in één adem worden genoemd met de legendarische wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax op 7 mei 1950. De thuisploeg stond een half uur voor tijd op een 1-5-achterstand, maar won nog met 6-5. Lenstra leidde de heroïsche comeback in met twee doelpunten. Zijn heldenstatus in Heerenveen kreeg daarmee gigantische proporties.

"Abe wilde zich in dat duel bewijzen omdat hij op een terugkeer aasde als linksbinnen in het Nederlands elftal. Hij wist dat de hele keuzecommissie op de tribune zat. En als Abe zich wilde bewijzen, dan deed hij dat ook. Dat karakteriseerde hem wel", zegt Johann Mast, sportjournalist bij de Leeuwarder Courant en auteur van de biografie over Abe Lenstra.

"Abe was misschien wel groter dan ik dacht toen ik aan het boek begon. Ik ging er ook in van: de mythe, was het allemaal wel zo? En ja, hij was echt heel goed, van eenzame hoogte. Hij beheerste alle finesses van het spel. Hij kon met beide benen gericht en hard schieten, goed koppen en was enorm snel met zijn dribbels."

Abe Lenstra torent boven iedereen uit tijdens een interland van het Nederlands elftal. (Foto: Nationaal Archief)

'Abe hoefde niet zo nodig weg bij Heerenveen'

Lenstra debuteerde in 1936 al op vijftienjarige leeftijd in het eerste elftal van Heerenveen en bleek honkvast. Hij droeg liefst achttien jaar het pompebledden-shirt en maakte daarin meer dan vijfhonderd doelpunten. Lenstra was bijna elk seizoen de topscorer van de competitie, maar hij greep tot twee keer toe net naast de landstitel.

"Abe had over belangstelling niet te klagen, maar hij hoefde niet zo nodig weg bij Heerenveen. Hij had het zowel op sportief als financieel vlak prima. Hij kreeg cadeaus en privileges van de burgemeester voor het werk. Het is niet zo dat hij niet zonder Friesland kon, maar hij had in Heerenveen alles goed voor elkaar", aldus Mast.

"Het buitenland was toen ook nog heel ver weg. Hij kreeg van alle kanten te horen dat die clubs niet te vertrouwen waren wat betreft betalingen. Dat hij op zijn 34e wel vertrok naar Enschede had te maken met de intrede van betaald voetbal in Nederland en dat Heerenveen steeds slechter werd, terwijl hij het nog steeds op het hoogste niveau wilde laten zien."

Abe Lenstra schudt de hand van prins Bernhard. (Foto: Nationaal Archief)

'De club ademt nog steeds Abe'

Heerenveen opende in 1994 het Abe Lenstra Stadion, waar voor de hoofdingang ook een standbeeld van Lenstra staat. Oud-voorzitter Riemer van der Velde, die een van de initiatiefnemers was van de naamswijziging van het stadion, bedacht ooit eens de leus niemand is groter dan de club behalve Abe.

"De club ademt nog steeds Abe, dat voel je bij elk bezoek. Ze hebben onwijs veel aan hem te danken. De vraag of Heerenveen het zonder Abe blijvend als profclub zou hebben gered, mag best gesteld worden. Toen hij wegging, zijn ze echt op sterven na dood geweest. Eind jaren zestig was het serieus een dubbeltje op zijn kant", vertelt Mast.

"Een groep supporters heeft onder de naam Aktie'67 een faillissement voorkomen, dus in die zin is Heerenveen nog een profclub dankzij hen. Maar waren die mensen ook fan van Heerenveen geweest als Abe er niet had gevoetbald? Het staat in elk geval vast dat Heerenveen niet zo groot was geworden zonder Abe."