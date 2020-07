Douglas gaat in zijn jacht op een terugkeer als profvoetballer op proef bij Go Ahead Eagles. De 32-jarige verdediger traint vanaf zaterdag mee met de Deventenaren.

Go Ahead meldt niet of Douglas in aanmerking komt voor een contract. Hij was aan het einde van vorig jaar al enkele weken op proef bij FC Emmen, maar werd daar uiteindelijk niet goed genoeg bevonden.

Douglas speelde in januari 2017 namens Sporting CP zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau. Hij kreeg in april van dat jaar een dopingschorsing van negen maanden vanwege het gebruiken van een plaspil, waarna zijn verbintenis bij Sporting werd ontbonden.

De Braziliaan, die in 2011 een Nederlands paspoort kreeg, slaagde er vervolgens niet in om een nieuwe club te vinden. Hij ging weer wonen in Enschede en trainde af en toe bij de amateurs van Barbaros in Hengelo.

"Volgend seizoen speel ik weer in de eredivisie. En voor het Nederlands elftal spelen is nog steeds mijn droom. Als je alles geeft, kan het", zei Douglas, die de afgelopen tijd 20 kilo afviel, vorige week tegen VI.

Douglas kwam van 2007 tot 2013 uit voor FC Twente. Hij veroverde met de Enschedeërs de landstitel (2010), de KNVB-beker (2011) en de Johan Cruijff Schaal (2011). Hij vertrok in 2013 naar Dynamo Moskou en was naast Sporting ook nog actief bij Trabzonspor.