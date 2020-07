Patrick van Aanholt heeft flinke schade opgelopen bij zijn lelijke val donderdagavond in het thuisduel van Crystal Palace met Manchester United. De linksback moet een schouderoperatie ondergaan.

Dat liet trainer Roy Hodgson zondag weten. "Zijn schouder is ontwricht en we hebben hem onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat een operatie nodig is."

Van Aanholt mist in ieder geval de laatste twee competitiewedstrijden van Crystal Palace, dat op de veertiende plaats al wel zeker is van lijfsbehoud in de Premier League. Het is de vraag of hij wel op tijd hersteld is voor de start van het nieuwe seizoen.

"We moeten kijken hoe het herstel vordert", zegt Hodgson. "Het is moeilijk te voorspellen wanneer hij terug is."

De 29-jarige Van Aanholt liep de blessure op bij de 0-2 van United-aanvaller Anthony Martial, die na te hebben gescoord doorgleed en de Nederlander met zich meenam. De oud-speler van onder meer Vitesse en Sunderland moest per brancard en met een zuurstofmasker van het veld worden gereden.

De blessure kost de tienvoudig international mogelijk een uitnodiging voor Oranje. Het Nederlands elftal speelt begin september tegen Polen en Italië in de Nations League.