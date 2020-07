Arjen Robben ontbreekt maandag op de eerste groepstraining van FC Groningen. De club wil geen enkel risico nemen met de aanvaller.

Alle spelers van FC Groningen ondergingen deze week fysieke tests. Op basis van de resultaten daarvan is na advies van de medische staf besloten Robben nog niet aan de groepstraining te laten deelnemen.

"Ik had me maandag graag met mijn teamgenoten laten zien, maar tegelijkertijd is het vele malen belangrijker dat ik er bij de start van het seizoen sta", zegt een licht teleurgestelde Robben op de clubsite.

"We willen liever twee dagen later dingen doen die we in deze fase van het werken aan de comeback verantwoord vinden, dan één dag te vroeg."

De afgelopen weken werkte Robben al individueel aan zijn conditie. Het is nog niet duidelijk wanneer hij uiteindelijk bij de groep zal aansluiten.

'Supporters gaan me nog vaak in actie zien'

Ondanks de tegenvaller is er volgens Robben geen reden tot zorg. De 96-voudig international verwacht fit te zijn als het nieuwe Eredivisie-seizoen in de tweede week van september van start gaat.

"We zijn met z’n allen heel optimistisch en positief gestemd. Ik voorop. Dat is onveranderd, maar ik had in mijn hoofd om maandag aan te sluiten bij de groep. De specialisten binnen de club hebben geadviseerd dit niet te doen."

"Ik snap dat met name de supporters mij graag maandag op het veld hadden willen zien, maar zoals ik me nu voel, gaan ze me nog vaak genoeg in actie zien en dat is uiteindelijk het grote doel."

Robben maakte eind vorige maand bekend bij zijn oude club FC Groningen een verrassende rentree te maken in het betaald voetbal. Zijn tot dusver laatste officiële duel speelde hij ruim een jaar geleden in het shirt van Bayern München.