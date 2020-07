Josep Guardiola was kritisch op zijn spelers na het verlies zaterdagavond van Manchester City in de halve finale van de FA Cup tegen Arsenal. Volgens de trainer gaf zijn ploeg met name in de eerste helft niet thuis.

"Het leek wel of we er niet klaar voor waren", concludeert Guardiola op de persconferentie. "Daarom hebben we de wedstrijd verloren. Als we in de eerste helft hadden gespeeld zoals na de pauze, met agressie en de wil om te winnen, dan was het misschien anders geweest."

Waar Manchester City vorig jaar nog de dubbel pakte, loopt het dit jaar beduidend minder. In de strijd om de landstitel verdween Liverpool al snel uit zicht en door het verlies tegen Arsenal is nu ook het bekeravontuur voorbij. De League Cup is tot dusver de schrale oogst van dit seizoen.

"We worstelen momenteel om ons normale niveau te halen", zegt Guardiola, die zijn blik nu vooral richt op de return in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid, waarin zijn ploeg op 7 augustus een 2-1-voorsprong verdedigt. "Je hoeft geen genie te zijn om te snappen dat ons spel dan veel beter moet zijn."

Josep Guardiola zag Manchester City met 2-0 verliezen van Arsenal door twee goals van Pierre-Emerick Aubameyang. (Foto: Pro Shots)

Arteta: 'Twee beste teams van Europa verslagen'

Voor Arsenal is er na een eveneens moeizaam seizoen juist eindelijk reden tot optimisme. Na de verrassende 2-1-zege van woensdag op Liverpool in de Premier League, werd met de bekerwinst op Manchester City de kroon gezet op een mooie week.

"Het is voor de spelers een geweldige opsteker om de twee waarschijnlijk beste teams van Europa te verslaan", zegt trainer Mikel Arteta, de voormalig assistent van Guardiola bij Manchester City. "Het laat zien dat we op de goede weg zijn."

Waar Arsenal als nummer tien van de Premier League op basis van de competitie geen Europees voetbal meer kan halen, gloort voor Arteta door de goede prestaties in de beker nu toch nog een Europees ticket. "Er is in een paar dagen tijd veel veranderd. Daar zijn we erg blij mee."

Tegenstander van Arsenal in de bekerfinale op 1 juli op Wembley wordt Manchester United of Chelsea. Die ploegen staan zondagavond om 19.00 uur tegenover elkaar.